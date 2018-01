Consultamos a Italo Tenca del momento productivo, como productor del cordón verde de Salto y esto nos decía:

Muchos productores arreglando invernáculos, a su vez, los viveros de frutillas caminando. También algún cultivo donde algo se está cosechando, melones de campo, melones de invernáculo, también, tomates. Pero con volúmenes, por supuesto, que no son de zafra; y que el productor puede ir haciendo caja, y lo está haciendo. Vemos también gente terminando de cobrar seguros, para el recambio de techos, como consecuencia del fenómeno granizo. Y, a la espera de poder enganchar en marzo, lo que fue la propuesta del Salto Hortícola a nivel de DIGEGRA, para ver si podemos recibir, los que no tenían seguros, incluso los que tenían seguros se pusieron en la lista, un apoyo para acomodar techos.

Productivamente más menos viene por ahí. Frutillas en-macetando ya.

¿Los comerciantes sostienen que está realmente difícil para hacerse de los materiales por parte de los productores?

Yo no sé como termino el tema de endeudamiento con las casas comerciales, pero la situación esta tirante en cuanto al tema de insumos. La gente va comprando a medida que le va ingresando algún peso. Creo que las líneas de créditos amplias, abiertas, esas de lleve y lleve, deben ser muy escasas, muy pocas. Que antes era muy común, las casas comerciales ofrecían, esa época se corto un poco. El productor va comprando a medida que va teniendo plata o que arregla con algún intermediario.

¿También sostienen que los intermediarios están a renuentes a poner plata?

Puede ser, hasta ahí no sabría decirle. Ahora, también le digo, capaz que hay intermediarios que tienen lista de clientes medio importantes y no les interesa poner, y saben que sin poner plata igual van a tener producto. En general hay otros que van a tener que hacer alguna apuesta, porque no se si se van a quedar sin fruta, porque siempre aparece alguien con mercadería, pero lo que yo veo que cada vez más hay gente que se está yendo, o que ya no está, o que produce cada vez menos, creo que a la larga siempre terminan haciendo alguna apuesta, poniendo algún peso; y, armar siempre se termina armando. Obviamente que la situación de endeudamiento debe tener colas para atrás, del interior posiblemente, entonces, la retranca debe ser por ahí.

En consulta con Carlos López, integrante de la firma COVALES, proveedor de insumos para la hortifruticultura salteña desde hace largo tiempo, señalo alguna de las dificultades de los horticultores a la hora de recomponer sus invernáculos. El primordial es el financiero. Están escasos los créditos, ya sean bancarios, particulares, o de las mismas casas de comercio que brindan esos insumos. En los bancos a la hora de constituir garantías se vuelve problemático acceder a fondos de financiamiento; en especial la masa de pequeños productores que son ocupantes precarios de los predios.

Los comisionistas, que acostumbraban a financiar cultivos están reacios a poner dinero, ya que por la superproducción que año a año viene aumentando, parecería que dejo de ser un negocio atractivo, aunque, sobre el final siempre terminan invirtiendo en alguna producción para asegurarse remisión de mercaderías. Y las casas de comercio, que solían financiar, también ven restringidas sus posibilidades, como consecuencia de que los importadores están renuentes a otorgar créditos; y las colas de créditos no cancelados de la zafra pasada son motivo de preocupación. Un aspecto importante es reconocer, en la visión de López, que ¨a pesar de la productividad, la superproducción y los bajos precios, hace que los productores no se encuentran con el dinero para pagar los costos que tienen¨.

De todos modos, hay algo de movimiento, con algún dinero de los seguros, que no son todos los que aun se encontraron con la indemnización, pero les permite accionar. Al respecto nos decía que:

¨sobre la base de 1000 metros de invernáculos, el nylon cuesta en el orden de los U$S 650, para un costo total de unos U$S 10 por metro lineal, implica que este insumo esta en el orden de un 6 a 8% del valor del costo total, para tener una idea del peso de lo restante, madera, clavos, mano de obra, etc.¨

Por lo demás indicaba que la venta de semillas se desarrollaba con normalidad ¨en este momento, se reparte entre pimientos y tomates. En tomates la variedad Elpida, es la más demandada, un tomate para invierno y verano. En pimientos ya esta más repartida, hay tres o cuatro variedades que se demandan¨.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 29 de enero del 2018: La operativa transcurrió medianamente ágil, mejorando con respecto a la finalización de la semana anterior. Descendieron significativamente los precios de: durazno, uva, tomate Cherry y zuchini. Aumentaron los valores de referencia de: brócoli, coliflor, tomate redondo, perejil, rabanito, remolacha, y tomate perita de calidad superior.

Prometedora variedad de Mandarinas sin semillas fue lanzada en España

Usando la misma técnica que creó la variedad Tango, un grupo español transformó las mandarinas Nova en una nueva variedad.

El director técnico de la Agrupación de Viveristas de Cítricos (AVASA), Francisco Llátser anunció el lanzamiento de “Mandanova”, un cultivo creado a través de la irradación de yemas de Nova.

Este método produce una mutación del fruto que lo hace no tener semillas, este rasgo también se puede lograr a través de la reproducción natural, pero con la condición de que no pueden encontrarse cerca de otros árboles de cítricos debido al potencial de polinización.

Si esto no se respeta, el agricultor necesita establecer redes de protección durante la floración o usar productos químicos para eliminar los polinizadores.

Mandova, fue presentada ayer en la sede de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), quienes indicaron la necesidad de respetar estas condiciones con el fin de mantener la característica de “sin semilla”, la cual es esencial en la mayoría de los mercados internacionales

Sin embargo, las pruebas de campo arrojaron una ligera sensibilidad al hongo Alternaria.

En tanto, la fecha de cosecha comprende desde noviembre hasta finales de enero.

(Fuente: en base al Portal Hortifruticola)

Emilio Gancedo