Luego de semanas de misterio en la que sólo hubo contactos telefónicos informales entre los equipos económicos de Mauricio Macri y Alberto Fernández tras las elecciones, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el ministro de Economía entrante, Martín Guzmán, mantuvieron el primer encuentro en persona entre ambos. ¿El tema excluyente? La deuda.

Pese a que este medio intentó ampliar esa información con representantes del gobierno entrante, allí sólo hubo puro silencio a la espera de las designaciones oficiales, la jura y el traspaso de poder de mañana.

El de Guzmán y Lacunza no fue el único encuentro. Prácticamente todo el gabinete económico se vio hoy con su contraparte, la que asumirá desde el miércoles. Hubo charlas en el Banco Central, la Anses, el Ministerio de Transporte y en el de Producción, que en el nuevo organigrama se llamará Desarrollo Productivo.

«Fue una buena reunión», dijeron en el Gobierno sobre el primer contacto entre Lacunza y Guzmán. «Hablamos de información para la transición y prioridades de la política económica en los próximos meses», precisaron. «¿Cuáles prioridades?», consultó LA NACION. «La deuda», contestaron sin dudarlo desde Hacienda.

«Fue un encuentro valioso. El ministro Lacunza se puso a disposición y contrastamos puntos de vista sobre la situación de la economía. Tuvimos un diálogo abierto del tipo que necesitamos para unir a la Argentina y ponerla de pie», afirmó Martín Guzmán, según un escueto comunicado consensuado entre Hacienda y Guzmán. «Fue una reunión muy constructiva, donde intercambiamos información para la gestión y prioridades de la política económica», aseguró Lacunza en esa nota.

El presidente electo había afirmado el viernes pasado, luego de la presentación de su gabinete, entre ellos, la del joven ministro de Economía, que ya se estaba negociando «silenciosamente» con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el Stand-By Agreement. «Representantes del FMI tuvieron intercambios en las últimas semanas con miembros del equipo de transición del presidente electo Alberto Fernández», dijeron fuentes del Fondo. «El director del departamento para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, se reunió con el Sr. Nielsen en Miami en noviembre. Además, la directora gerente del FMI Kristalina Georgieva mantuvo una conversación telefónica con el Sr. Fernández hace unas semanas», dijo el Fondo entonces.

El tema de la deuda es una prioridad para el gobierno entrante, ya que tiene varios vencimientos desde diciembre y en los primeros seis meses de este año. La deuda con los acreedores privados para este año ronda los US$29.000 millones. Para el gobierno saliente la Argentina no tiene problemas de solvencia sino de liquidez. Los mismos, suele expresar Lacunza, se resolverán con un plan integral que devuelva confianza a la economía. Según publicó LA NACION el domingo, Guzmán presentará ese plan el miércoles. Todavía no hay detalles de qué propuesta tendrá para los acreedores.

«Estamos a disposición y colaborando en todo lo que necesiten», dijeron en Hacienda, donde además contaron que ambos equipos, ahora ampliados, volverán a reunirse.

Otro de los encuentros significativos de la jornada fue el que protagonizaron el presidente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris, que la semana pasada presentó su renuncia con su contraparte, el ex vice de la institución, Miguel Pesce. «El encuentro fue bueno y cordial. Charlaron de macroeconomía y del Central», dijeron sin detalles cerca de Sandleris sobre la reunión esta mañana en el despacho del presidente saliente.

Además, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, recibió esta tarde a Mario Meoni, quien estará a cargo de la cartera a partir de mañana 10 de diciembre. El encuentro se realizó en las oficinas del Ministerio, en piso 12 del Palacio de Hacienda. «Fue una una reunión muy buena muy cordial», dijeron cerca de Dietrich. «Repasaron estructuras y procesos de trabajo «, dijeron.

«Fue una reunión cordial, madura, con una exposición amplia de Dietrich sobre los distintos sectores del transporte y sobre el estado de situación de distintas iniciativas de su gestión», contaron a LA NACION cerca del futuro ministro de Transporte.

También hubo reunión hoy entre el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y quien estará a cargo de la cartera de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. El encuentro fue en el despacho de Sica, que luego recibió al futuro ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Cerca del futuro ministro de Trabajo dijeron que el encuentro se desarrolló «en muy buenos términos».

También, el Emilio Basavilbaso recibió esta tarde a quien lo reemplazará desde mañana en la Anses, Alejandro Vanoli, ex presidente del BCRA. «Muy cordial todo», dijeron cerca de Vanoli consultados por este medio.

En la AFIP señalaron que se realizará pasado mañana el traspaso entre Leandro Cuccioli y quien lo reemplazará en la entidad, Mercedes Marcó del Pont. Jorge Todesca todavía espera el llamado de Marco Lavagna, quien lo reemplazará en Indec.

Por: Francisco Jueguen. LA NACIÓN