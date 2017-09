Hoy a partir de la hora 9:00 comenzarán los jurados de calificación en el ruedo central según el siguiente detalle

9 hs. Pista 1 Suffolk

11hs. Pista 1 Ile de France

9 hs. Pista 2 Texel

9 hs. Pista 3 Hampshire Down

9 hs. Pista 4 Southdown

10 hs. Pista 4 Poll Dorset

9 hs. Pista 5 Frisona Milchschaff

14 hs. Pista 1 Corriedale

14 hs. Pista 2 Texel

14 hs. Pista 3 Merino Dohne

15 hs. Pista 3 Merilin

14 hs. Pista 4 Cuarto de Milla

14 hs. Jurado Calificación Suinos Galpón Suinos

17 hs. Remate Ovinos Razas: Hamp. Down, Suffolk, Frisona Milchschaff, Galpón 5

I. de France, Poll Dorset, Southdown

20 hs. Remate Reproductores Cuarto de Milla – Soc. C. Cuarto de Milla Manguera

19 hs Comienza desagote Concurso producción Normanda Tambo

20 hs. Remate Especial – “Madres Superiores” – Soc. C. de Hereford Multiespacio

MAÑANA

7 a 12 hs. Retiro de equinos 1er. Turno a excepción de Grandes Campeones. Embarcadero Pelossi

9 hs. Jurados de Calificación Ruedo Central

9 hs. Pista 1 Corriedale

9 hs. Pista 2 Ideal

9 hs. Pista 3 Romney Marsh

9 hs. Pista 4 Hereford y Polled Hereford (hembras)

14 hs. Pista 1 Corriedale

14 hs. Pista 2 Brahman

14 hs. Pista 3 Merino Australiano

14 hs. Pista 4 Hereford (machos)

14:30 hs. Pista 2 Braford

18 hs. Remate Ovinos Raza Texel Galpón 5

Segundo y tercer desagote Concurso producción Normando Tambo

Primer desagote Concurso de producción Holando Tambo