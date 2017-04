Álvaro Anchorena, es un salteño que esta próximo a alcanzar el botón de plata como youtuber, y será el primero en nuestra ciudad en obtener ese galardón que otorga YouTube por su canal “el Farraón, artes marciales”.

Toda su vida estuvo vinculado a los deportes y de profesión es Personal Trainer, lo que vinculó a trabajar en la hotelería, primero a la actividad física en el Hotel Barceló (en termas de Arapey), después en Salto Hotel y Casino y más tarde en Altos del Arapey desde su inauguración.

“Cuando era niño tenía un problema de obesidad y los médicos le decían a mis abuelos que tenía que hacer algún deporte y me pusieron en fútbol y básquetbol, pero no era algo que me gustara por completo, así que se resignaron a que fuera gordo el resto de mi vida. Hasta que conocí las artes marciales a eso de los nueve años y a partir de ahí siguió mi pasión por ese deporte. Después seguí con mi vida y el trabajo, pero siempre estuve con un pie adentro de las artes marciales y eso fue en definitiva lo que me llevó a crear mi canal en YouTube con esa temática y que hoy me llena de satisfacción”, comentó el entrevistado para esta sección de EL PUEBLO.

¿Qué significa ser un Youtuber?

“Para poder contestar esto primero hay que entender que es YouTube. YouTube es un servicio gratuito de acceso compartido a vídeos en internet, cuyo alcance parece no tener límites. Se ha convertido en el más grande, importante y principal canal de comunicación y promoción de videos, y en uno de los iconos de referencia mundial en lo que a la web social se refiere. Este portal fue fundado apenas en febrero de 2005 y creció de manera tan abrumadora, que en octubre de 2006, la empresa Google lo compró por 1.650 millones de dólares. Llegado a este punto podemos decir que un Youtuber es un individuo que trabaja para esta plataforma, en YouTube, creando contenido audiovisual para el consumo de otras personas”.

¿Desde cuándo trabaja para YouTube y cómo comenzó?

“Fue por julio del año 2015, cuando un amigo llamado Jared, que trabajaba conmigo en el hotel Altos del Arapey, me comentó de la existencia de youtubers que creaban contenidos muy interesantes. Yo, hasta ese momento creía que en YouTube solamente existían contenidos musicales y videos o cámaras ocultas y otras sandeces. Pero después me di cuenta que así como en la televisión, en YouTube existen contenidos bizarros pero también podemos encontrarnos con videos y materiales que van desde la medicina, pasando por la tecnología, gastronomía, arte, ciencia, historia y otros contenidos interesantes. Fue ahí, cuando tomé la decisión de crear mi propio canal de YouTube, para subir mi propio contenido”.

¿Se puede ganar dinero con YouTube o es solamente un pasa tiempo?

“Es exactamente igual que la radio o más bien como la televisión. Para el consumidor final es nada más que un pasa tiempo o un espacio de carácter educativo, pero para los productores o creadores de contenido, es, o puede llegar a ser una muy buena fuente de ingreso. La manera en que trabaja YouTube es igual que la televisión, en base a publicidades y o contratos con firmas de sponsors comerciales”.

¿Cualquier persona puede hacer ese trabajo?

“Cualquiera puede crearse un canal en YouTube hoy mismo, porque es libre y gratuito. Tu primero te creas tu canal y luego comienzas a subir contenido, si a la gente le gusta lo que haces, entonces se comenzarán a suscribir a tu canal y darle like a tus videos. Cuando llegues más o menos a los 10 mil suscriptores, YouTube se contactará contigo para que puedas asociarte a una pathner de Argentina porque aquí en Uruguay no hay sede de Google, por lo tanto necesariamente tienes que trabajar para una pathner de Argentina. Luego que te asocias a una pathner, por ejemplo yo trabajo con Mitu Network, ésta se encarga de toda la gestión publicitaria y también de tu respectiva paga por reproducciones, pero todo esto no sucede hasta que tu canal no llega a sus 10 mil suscriptores. Aquí en Uruguay, es necesario lograr esas metas para poder concretar un acuerdo con una Pathner y de esa forma poder monetizar tus videos”.

¿De qué tratan sus videos?

“Antes de empezar a subir videos te tienes que crear un canal y ese canal tiene que tener una temática definida. Como en la televisión, existen canales de gastronomía, musicales, de documentales, de deportes etc, en YouTube es exactamente igual que la TV. Mi canal es de deportes y más específicamente de artes marciales. Hablo de artes marciales, de boxeo, de todo lo que sea deportes de contacto. Hago la historia de lo que subo, desde algo biográfico a videos Top, mi personaje es el Farraón de las artes marciales. Mi primer video lo subí en agosto de 2015 y fue sobre siete actores de cine que son verdaderos artistas marciales. Ese video comenzó a girar y cuando menos lo esperaba llegué a tener 100 mil reproducciones y la gente empezó a dejar comentarios alentándome a que hiciera otro. Arrancó como hobbie y así se transformó en una bola de nieve que fue creciendo y continúa creciendo”.

¿Por qué artes marciales?

“Durante toda mi infancia y adolescencia he practicado Kung Fu con el Maestro Ricardo Villareal y con su hijo el profesor Moisés a quien quiero como un hermano. También ya de grande tuve la oportunidad de conocer y entrenar con el gran maestro Sirio Sosa quien es un referente a nivel nacional de las artes marciales. Todo esto, sumado a mi experiencia como Personal Trainer generó en mí la motivación para la creación de -el Farraón artes marciales-”.

¿Qué se necesita para tener muchas reproducciones, likes y suscriptores?

“Te lo describo así, necesitas un 70% creatividad, inventiva, ingenio y por sobre todo talento, igual que en al televisión, más un 15% de conocimientos de herramientas informáticas relacionadas a la producción audiovisual y otro 15% de manejo de las redes sociales. El manejar bien una computadora o conocer de redes sociales es nada más que el 30% de la historia, o quizás menos del 30%, es como decir que un hombre solo por tener la voz grabe puede ser exitoso en radio, es una tontería, si la persona no es talentosa en ese terreno no va a lograr nada solo por la voz, sino, fíjate en Petinatti, lo exitoso que es con la voz que tiene ¿quien se lo hubiera imaginado?” (risas).

¿Cuántos suscriptores tiene su canal?

“En mi caso, tengo en este momento 82 mil seguidores, a nivel país mi canal estaba posicionado en el lugar 23 dentro de una lista de los primeros cien. Estoy inclusive por encima de algunos que tienen más suscriptores que yo, pero ese ranking se debe a que YouTube toma en cuenta además cuestiones técnicas y el perfil de la gente a la que va dirigida y te sigue. Mis videos los miran desde un niño hasta un adulto y tengo más de un millón y medio de reproducciones mensuales en todo el canal”.

¿Entra en contacto con sus seguidores?

“Yo sé por YouTube que el 60 % de mi público mira mis videos desde Estados Unidos y el otro 30 % me mira desde México. Pero también sé que los que me miran en Estados Unidos no son norteamericanos sino inmigrantes mexicanos que viven allí, porque mis videos son de habla hispana. Uno al saber eso, lo que puede hacer es mejorar cada vez más sus contenidos para abarcar otros lugares. Con mi público tengo una relación estupenda, yo en mis videos no aparezco, edito con imágenes, hago el libreto, lo narro. La gente lo que conoce es la voz detrás de las imágenes y esa es la mística. Empecé a tener contacto con gente de todas partes del mundo. Todas las semanas hago entrevistas vía Skipe con radios, dos de Chile, una de Venezuela y otra de Colombia, que tratan específicamente el tema de las artes marciales. También cada cuatro o cinco horas entro a mi canal a contestar los comentarios que me dejan en los videos. Es algo que me gusta hacer”.

¿Qué perspectivas tiene para el futuro?

“Lo primero que espero es seguir creciendo y llegar a la meta de los 100 mil suscriptores y de esa forma ganarme el botón de plata de YouTube. Es igual que el Óscar en las películas, o más bien, como en la música que existen galardones como los discos de plata, oro y platino, YouTube tiene un sistema de premiación con botones de plata, oro y diamante. Si logro obtener el botón de plata, sería uno de los pocos en Uruguay y bueno obviamente el primer salteño en lograrlo. Además de eso, acabo de firmar un acuerdo con una marca de productos deportivos de la línea Universal para la creación de un nuevo canal que llevará como nombre -El Faraón Trainer- en donde deberé subir videos y contenidos relacionados al entrenamiento, nutrición, y deportes en general”.