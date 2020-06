Hoy por: Sara Ferreira

Casi sin querer, el salteño Valentín Fletcher se ha convertido en un periodista reconocido no sólo en nuestro país, sino en la región. Le gustaba el fútbol, pero no se había propuesto esta profesión hasta que un día lo invitaron a participar en un programa de radio, y le gustó, tanto que dejó la carrera de abogacía que había iniciado, para continuar creciendo en éste ámbito.

Hoy se encuentra radicado en la capital del país, pero siempre defendiendo a su departamento natal donde sueña continuar realizando su tarea.

Nació en Salto; ¿Cuándo? ¿Cómo se compone su familia?

Nací en Salto el 24 de abril del año 1990. Mi familia son mis padres que están en Salto, dos hermanos mayores (Verónica y Diego) que viven en Salto y Federico que vive en Montevideo, yo soy el menor de los cuatro.

¿Cuándo supo que tenía vocación para el periodismo?

Fue de casualidad, a mi siempre me gustó el fútbol, y se dio que en año 2011 fui a ver un partido de Uruguay en la Copa América en Argentina, si bien yo no tomo alcohol, siempre iba con mis amigos a un bar (El Vasco en Calle Rincón) al lado de mi casa, y charlando de fútbol un día con el “Ruso” Giovanoni (Radio Arapey), me invitó si me interesaba ir a la radio, probar a ver si me gustaba. Antes ni siquiera me lo había planteado nunca, pero así fue como arranqué para el lado del periodismo.

Previamente estaba cursando la carrera de abogacía, a pesar de que no me convencía tanto, lo hacía, pero después vi que lo que me gustaba era esto y dejé.

¿Cuándo comenzó a trabajar como periodista? ¿Cuál era contenido del programa?

Comencé en Salto, en Radio Arapey, empecé con un programa deportivo en el año 2011.

En el año 2012 me ofrecieron si quería hacer una columna deportiva los domingos de tardecita; lo hice. Más adelante me preguntaron si me interesaba tener un programa, y empecé a realizarlo una vez a la semana, posteriormente lo hacía tres veces por semana, y después de lunes a viernes hasta finales del 2013.

Se llamaba Entretiempo. Empezó como algo de fútbol, después siempre la base eran temas deportivos, pero también tenía notas de otro tipo. Por ejemplo en un momento hablé con Mujica, cuando era Presidente, también con la hermana del Papa Francisco, entre otras.

¿Desde cuándo está viviendo en Montevideo?

Después del programa Entretiempo organicé algunos eventos en Salto, todo vinculado al fútbol, y en el 2014 me surgió la posibilidad de irme a Montevideo. Arranqué en una radio chica, también hice algunos trabajos para la televisión en Salto, para los dos cables y en uno de esos trabajos le hice una nota al periodista Julio Ríos, con quien quedamos en contacto. Más adelante él me llamó para ver si me interesaba unirme al equipo de trabajo de él en la radio y comencé a trabajar en octubre del año 2014 y hasta hoy sigo con él.

Hace dos años, Julio Ríos hizo un programa de entrevistas que se llamaba La Palabra en Canal 10, y también en ese ciclo participé en la producción.

Hace pocos días hizo un informe para el programa de Mauro Viale, ¿cómo surgió?

Hace varios años que estoy en contacto -a través de grupos de WhatsApp con periodistas de todo América y también de Europa, entonces siempre nos estamos ayudando. Antes había hablado con Chiche Gelblung en la radio y hace un par de semanas me habían dicho para hacer un informe para Mauro Viale. Así es como la semana pasada estuvimos bastante en contacto con todo esto del Coronavirus y en Argentina ha sorprendido cómo Uruguay lleva el tema. De esta manera tuvimos una comunicación por Skype, fue algo corto, pero una linda experiencia, además seguimos en contacto con la producción del programa para en cualquier momento, o novedades estamos a las órdenes.

El periodismo brinda la posibilidad de llegar a lugares o conocer personas que quizás sin ésta profesión, no serían posibles; qué satisfacciones le ha dado hasta ahora?

Primeramente por el lado del fútbol me permitió conocer a Luis Suárez, a Edinson Cavani, a Forlán, que son los máximos exponentes del fútbol uruguayo en ésta época, pero también a jugadores de la selección argentina, de la selección holandesa y de Francia cuando vinieron con quienes pude compartir bastante.

Y fuera del fútbol, además de las charlas antes mencionadas como con Mujica o la hermana del Papa y políticos de varios partidos, una de las más destacadas fue cuando tuve la posibilidad de conocer a Rod Stewart el cantante británico, con quien mantuve una charla corta, y fue una experiencia importante porque es muy reconocido, además después supe que era bastante inaccesible. Cuando subí (a las redes sociales) las fotos con él mucha gente me comentó que si bien lo encontraban, no se quería sacar fotos, y conmigo fue muy buena onda.

Además me he encontrado con famosos en situaciones fuera del periodismo como Keanu Reeves el actor de Matrix cuando estuvo en Uruguay hace unos años, pude conocerlo.

Otra de las experiencias fue entrevistar al embajador de Egipto en Uruguay, con quien me acerqué por el periodismo y después creamos una muy buena relación, me ha invitado a comer y he probado comida egipcia, me ha permitido conocer su cultura, la religión, cosas que nunca me había imaginado.

¿Cuál es su objetivo?

Seguir creciendo, viendo otras puertas que se puedan abrir en el exterior, pero me encantaría seguir haciendo trabajos para Salto, en radios o diarios, a veces es complicado, si bien alguna que otra vez que hecho algunos.

¿Considera que se necesita un título para trabajar en periodismo o es más bien vocación?

Creo que es algo de vocación, pero el estudio ayuda, desde que llegué a Montevideo comencé la Facultad de Comunicación, también hice algunos cursos, pero en la radio son muchas horas y dificulta los estudios, quizás lo haga de una manera más lenta, y en algún momento llegar a cumplirlo. Pero la experiencia es algo que no te da la teoría.

¿Cómo es su día hoy?

Estoy en Las Voces del Fútbol en radio 1010 AM, con Julio Ríos de lunes a viernes en el horario de 13 a 16 horas, pero hacemos la producción desde las 10 de la mañana aproximadamente.

El programa hoy debido a la pandemia, y la falta de actividad, apuesta más a notas que tengan una historia detrás, ya sea ex jugadores, u otros deportistas, con historias, anécdotas.

Otra parte del día me dedico a ayudar a mi novia Oriana (es venezolana) que es chef y tiene un restaurante de comida venezolana en Montevideo.

Con ella fui en enero a Venezuela, yo a conocer a su familia y ella de vista y también me sirvió como experiencia periodística ver lo que sucede allá, los problemas y cómo viven, pero también las cosas lindas que hay.

¿Cuál es el mensaje para quienes desean triunfar en el periodismo?

Lo primordial es perseguir siempre los sueños, ver el vaso medio lleno, tratar de ser optimista y no pensar que hay imposibles. Cuando estaba con el programa en Salto apuntaba a conseguir cosas interesantes afuera y cuando vi que lo podía lograr, juntando confianza, lo hacía.

Incluso después que me vine a Montevideo en muchos momentos pensaba que el nivel era demasiado superior a lo que estaba acostumbrado, pero siempre con un poco de inconsciencia le di para adelante. Es importante no abandonar aunque las cosas parezcan difíciles que después se puede encontrar la recompensa.