Con una muy buena oferta en cuanto a calidad, cabaña MonteGrande realizará hoy su remate anual en el local Valentín.

El escritorio Ruben F. Cánepa será el encargado de las ventas, que contarán con la financiación del Banco República, con 6 meses libres o 12 cuotas.

El remate comenzará a las 14:30 horas, con una oferta muy buena, es una cabaña que en poco tiempo ha tenido muy buenos logros, tanto a nivel nacional como local, dijo Francisco Cánepa, principal del escritorio Ruben F. Cánepa en la rueda de prensa realizada con motivo del lanzamiento del remate. Cánepa recordó que este año la cabaña participó en la Expo Prado con el Gran Campeón de Durazno, un ejemplar que tienen en sociedad con Frigorífico Modelo.

“Es una cabaña de punta, con muy buena torada, que tal como lo manifiestan sus integrantes, siempre apuesta a lo mejor, dejando un poco de lado el nivel de inversión, buscando un buen resultado”.

El remate, dijo Cánepa, se hará con el sistema de siempre, donde la cabaña ofrece todo a elegir, y aunque este año la oferta es un poco menor, se le da al productor la posibilidad de acceder a la misma calidad de genética que tienen en MonteGrande.

Este año la cabaña cuenta con el apoyo del Dr. Elbio Roig, de una familia muy tradicional y conocedora del Angus, de manera que su aporte “le va a hacer muy bien a nosotros y a la cabaña”, expresó.

Todo se venderá en cuotas, tanto toros como vientres pedigree, los vientres SA e inclusive algún vientre preñado que ya está pariendo y el flete es gratis para toros y vientres pedigree.

“Esperamos que la gente vaya, nos acompañe, renueve la inversión, es importante que no dejen de adquirir los toros que necesitan porque no invertir hoy es retroceder, principalmente aquellos que ya tienen buen rodeo, no vale la pena arriesgarse por dejar de comprar uno o dos toros”.