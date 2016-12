Para la noche de hoy lunes 26 de Diciembre (hora 20) está prevista la Asamblea Extraordinaria de la Liga salteña de fútbol. La misma es llamada por varios equipos a fin de tratar la posible modificación de artículos del reglamento para posibilitar el regreso del club Libertad.En recuadro aparte están los puntos que se deben tratar esta noche desde la hora 20 con los delegados de todos los clubes.

LA “C” VA MAÑANA

Varios apuntes nos han quedado de la penúltima jornada de la divisional “C” que se cumplió el pasado jueves en el Estadio Dickinson.

Ya es de público conocimiento que los dos encuentros que restan por jugar, se van a cumplir mañana martes con los mismos detalles que tenían para el pasado viernes.

REUNIÓN MAS TEMPRANO.

Teniendo en cuenta la Asamblea de la Liga que se va a cumplir esta noche, la divisional que preside el maestro Guillermo Silva se va a reunir hoy lunes, pero desde las 19 hora a fin de que todos los delegados puedan pasar luego al salón principal para participar de la Asamblea.

TODO DEPENDE.

En principio, la gente de la “C” tiene previsto hacer la clausura de temporada el día miércoles 28 desde las 21 horas en la sede de Arsenal. Pero, esa fecha dependerá de que no haya que jugar algún encuentro final por el segundo ascenso a la “B”. “Y de ser así, haremos la despedida de temporada en Enero” nos acotó el presidente.

POR AHÍ VIENE SANTA ROSA.

Mucho público se dio cita a la jornada del pasado jueves en el Estadio. Lo dicho y repetido varias veces, Santa Rosa es el club con mayor caudal de seguidores que no solo alienta, sino que también hace “ruido”. Tamboriles, trompeta, papel picado, globos y muchos fuegos artificiales son común en la presencia de este club que luego de un año excepcional, vuelve a la categoría “B”·

FESTEJO DOBLE.

Santa Rosa debe hacer festejo doble. A lo conseguido por su primer equipo de la Liga salteña, se suma el titulo y Trofeo conseguido por el equipo de los veteranos que salió campeón de la divisional “C” al ganarle la final a AEBU por la vía de los tiros penales luego de empatar en los 80 minutos reglamentarios. De hecho que ese logró lo lleva a la “B” del Senior para la temporada venidera.

DE TODOS LADOS VIENEN

Santa Rosa y su gente, un grupo más reducido para los parciales de Huracán. Pero también allegados, jugadores y delegados de los cuatro equipos cuya suerte dependía del resultado de este encuentro, hicieron presencia en el Estadio para ver que podía pasar con ellos si Huracán no lograba su objetivo.

TROFEO AL CAMPEÓN.

Al concluir el encuentro y dentro de los festejos de jugadores y algunos parciales de Santa Rosa que pudieron ingresar al terreno de juego, autoridades de la divisional y uno de los delegados de Peñarol hicieron entrega al capitán del “santa” del Trofeo “Francisco José Polti” que los “aurinegros” habían instituido para el mejor equipo del año.

EL REENCUENTRO.

Si, fue noche para el reencuentro de viejos jugadores y dirigentes de Santa Rosa que no se quisieron perder detalles de esto que ahora se logró. Como por ejemplo Juan Carlos Ferreira en su momento uno de los mejores arqueros que tuvo la “C” al punto que integró una selección de la “C” que en aquellos tiempos fue a jugar un torneo del litoral en Artigas, y padre del actual arquero. Pero también la grata presencia en el Estadio para toda la gente de Santa Rosa de Ruperto Acosta, trabajador incansable en la Liga y en el club y hoy retirado de toda actividad por razones de salud. Pero fue al Estadio, bajó al campo y se fotografió con el plantel (foto).