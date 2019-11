Básquet L.U.B. En el cierre de la 8ª fecha ganaron Aguada y Malvín

Octava fecha: Torneo Clasificatorio

Sábado 9 de noviembre

Resultados registrados

Malvín (72) – Defensor Sporting (70)

Aguada (87) – Urunday Universitario (81)

Posiciones actuales

Olimpia 13, Malvín 12, Trouville 12, Goes 11, Biguá 11, Hebraica Macabi 10, Nacional 10, Capitol 10, Atenas 9, Urunday Universitario 9, Aguada 8, Defensor Sporting 8, Sayago 5.

Próxima fecha

Novena Clasificatorio

Lunes 10 de noviembre (Hoy)

Hora 20.15: Capitol vs Trouville

Hora 20.15: Goes vs Atenas

Hora 20.15: Hebraica y Macabi vs Biguá