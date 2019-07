Futbol Comercial: Dependiendo del clima, el estado de las canchas, se jugará hoy (o no) una nueva fecha

Habrá que ver, todo depende del clima y el estado en que se encuentren los escenarios de juego, como lo viene haciendo habitualmente, en la jornada del pasado miércoles a la noche se reunió el Consejo de Liga del Fútbol Comercial, donde posterior a tratar los temas de orden, se procedió a fijar los detalles correspondientes a la disputa de la undécima fecha (1ª rueda) del campeonato temporada 2019 para hoy sábado. También en este caso, y debido a lo que marcaba el pronóstico extendido (al momento de la reunión) referente al clima, dicha fecha se fijó en forma tentativa, si las condiciones del tiempo, y el estado de los campos de juego así lo permiten, se disputará en forma íntegra hoy, de lo contrario, y de ameritar la suspensión, se ratificarán los mismos detalles en la próxima reunión del día miércoles (31/07) para el sábado siguiente. En lo que refiere a la fecha anterior, el sábado próximo pasado se disputó la décima (10ª) fecha del campeonato, donde tras los resultados registrados, básicamente con la victoria (3 – 1) de Minervine ante Sam Miguel, y el empate de Deportivo VJ (1 – 1) ante Vértigo, ahora quien se posiciona como único líder del campeonato a diez fechas jugadas es el equipo de Minervine.

Un poco lo que analizábamos en la previa de la fecha que pasó, todo muy parejo entre la mayoría de los equipos, con resultados que cambian posiciones, dejando en claro que aún no está nada dicho de cara al cierre de la primera rueda, y las sorpresas seguro podrán seguir apareciendo.

Vale de nuevo la aclaración (en conocimiento de todo el entorno), que desde hace ya un tiempo, en decisión tomada en forma conjunta entre la dirigencia, y los delegados de los equipos participantes, cada fecha se fija para los días sábado, y en caso de ameritar una suspensión por diferentes motivos, la misma fecha será ratificada con los mismos detalles para el sábado siguiente, ya que no se jugará más entre semana, y en horario nocturno por el momento, debido a las bajas temperaturas que se registran por estas fechas del año.

Resultados 10ª fecha

Minervine (3) – San Miguel (1)

Deportivo VJ (1) – Vértigo (1)

La Cafetera (2) – Nuevo Uruguay (0)

Bamasol (1) – La República (1)

Más Color Pinturas (4) – Minimercado Apolo (1)

La Academia (0) – La Mecánica (0)

Villa España (1) – La Pizzería (0)

Fecha libre: Los Búhos

Tabla de posiciones

Minervine 25, Deportivo VJ 23, La Cafetera 22, Más Color Pinturas 21, La Mecánica 17, La República 16, Vértigo 13, Bamasol 12, Villa España 10, Nuevo Uruguay 9, La Academia 9, San Miguel 8, Los Búhos 5, La Pizzería 4, Minimercado Apolo 1

Próxima fecha

Detalle de partidos

Así jugarán

Liga de Fútbol Comercial: Temporada 2019

Undécima: (Primera rueda)

Sábado 27 de julio

Escenario: Complejo Deportivo VJ (Costanera Norte)

Cancha Nº 2

Árbitros: (a designar)

Hora 14.00: LA ACADEMIA vs LOS BÚHOS

Hora 16.00: LA CAFETERA vs LA PIZZERÍA

Hora 18.00: LA REPÚBLICA vs MÁS COLOR PINTURAS

Cancha Nº 1

Hora 14.00: SAN MIGUEL vs VÉRTIGO

Hora 16.00: LA MECÁNICA vs MINERVINE

Escenario: Parque Julio Pozzi (Salto Uruguay)

Árbitros: (a designar)

Hora 14.00: MINIMERCADO APOLO vs NUEVO URUGUAY

Hora 16.00: VILLA ESPAÑA vs BAMASOL

Fecha libre: Deportivo VJ 24