Básquetbol salteño. Tras algún trascendido surgido en los últimos días, El Pueblo dialogó con el ex Neutral Roberto Sevrini, quién aclaró y dejó argumentada su posición

Y sin dudas que una vez surgido el rumor, incluso con algún medio informando acerca del retorno del ex Neutral Roberto “Turco” Sevrini a la Liga Salteña de Básquetbol, desde nuestro lugar, y siguiendo la línea de lo que ha sido nuestra forma de trabajar y de informar a nuestros lectores, hicimos lo que hacemos siempre… recurrir a la fuente.

En las últimas horas, El Pueblo dialogó con Roberto Sevrini, para consultar al ex dirigente de la L.S.B. (Sevrini formó parte en el inicio de su gestión del actual Cuerpo de Neutrales) para conocer su opinión y averiguar el porqué del rumor que lo podría acercar nuevamente a la L.S.B.

¿Nos enteramos por ahí, que podrías volver a la L.S.B, incluso a la presidencia Roberto?

R.S: “No, el tema no es así y primero quiero agradecer a El Pueblo esta entrevista, a fin de” aclarar los tantos”. Pero ya te digo, hoy no volvería a la L.S.B, esa es la verdad, y la realidad”.

¿Pero decís, hoy no volvería, existe alguna chance, alguien habló contigo?

R.S: “Si te digo que nadie habló conmigo te miento, hubo alguna consulta, pero nada formal y mucho menos oficial, tengo que ser bien claro, hoy no volvería a formar parte de la dirigencia de la Liga, tendrían que darse muchas condicionantes para en mi caso, estudiar y analizar la chance del retorno, así de claro”.

“No me interesa ser el presidente de la L.S.B, voy a barrer la Liga igual…”

¿Pese a que lo sabíamos y conocemos bastante tu opinión al respecto, acerca de este presente en la L.S.B, queremos saber cuáles serían esas condicionantes?

R.S: “Muy sencillo y está bueno que lo sepa la gente y el entorno del básquetbol, solo estudiaría la chance de volver, si me entero que retornan dirigentes como Alejandro Menoni, Lauro Ambrosoni y Gerardo Chiesa, por nombrar a algunos, con los cuales trabajé en su momento durante varias temporadas y lo hicimos creo yo, de una manera seria, responsable, y con resultados que estuvieron a la vista. Esa sería la única manera de que yo pudiera, desde el lugar que fuese, incluso no como presidente (voy a “barrer” la Liga igual), el cargo no me interesa, volver a trabajar por el básquetbol salteño, esa es mi respuesta”.

¿Te noto algo molesto, pasó algo, te fuiste mal de la Liga, te retiraste molesto con algo que pasó, o con alguno de los Neutrales, como por ejemplo con el presidente Rodrigo Lagreca?… para saber.

R.S: “No, para nada, está todo bien y me parece correcto que lo preguntes, no me fui “peleado” con nadie, no tuve ninguna discusión con nadie, simplemente pasaron cosas que no me gustaron, que no condicen con mi forma de trabajar y ver las cosas, así que simplemente decidí dar un paso al costado, y me retiré…eso pasó”.

“Hay cosas que me las guardo, prefiero no opinar…”

¿Qué te molestó?

R.S: “Muchas cosas, si hay un reglamento es para cumplirlo, en mi caso todo arrancó en un partido de juveniles, cuando un equipo debió ganar un partido, después se decidió jugar el partido que ya debió haber ganado el otro, en fin todo eso, más otras cosas que sucedieron en la interna del Consejo Superior, y de las cuales prefiero no opinar, fueron las que me llevaron a retirarme”.

¿Tu opinión acerca del cierre de temporada en primera división?

R.S: “Lamentable, ya todos saben lo que pasó, era muy simple y sencillo el tema, constatada la falta, los puntos iban para el otro, se fijaba el tercer partido y a otra cosa mariposa, así de simple”.

¿Todo mal entonces, nada para rescatar?

R.S: “No, no digo eso, hubieron cosas que se hicieron bien, la competencia en Formativas por ejemplo, los “gurises” jugaron casi todo el año, no solo a nivel local sino también de O.B.L. y eso es muy positivo, son ellos el futuro del básquetbol salteñ, y no descubro nada diciendo esto, está todo inventado”.

“Viajé solo a las reuniones de O.B.L….”

¿Ya que lo mencionas, el tema O.B.L?

R.S: “Y ahora no sé, fue bastante “rara” mi participación, casi no estuve en las reuniones que se hicieron en Salto, pero concurrí solo a Paysandú y Mercedes en su momento”.

¿Cómo, viajaste solo?

R.S: “Sí, viajé solo y estuve como único representante de la dirigencia de la L.S.B. en dichas reuniones, cuando Paysandú y Soriano tenían tres y hasta cuatro representantes cada uno”.

¿El 6 de marzo se realiza la Asamblea de clubes, tu opinión?

R.S: “Muy simple, que sea lo mejor para el básquetbol salteño, creo que ese debería ser el anhelo de todos, nada más”.

¿Y sí por estas horas alguien te convence?

R.S: “Me parece que fui claro, hoy por hoy no vuelvo a la L.S.B. si no están mis antiguos compañeros de Cuerpo y te reitero los nombres por si acaso…Alejandro Menoni, Lauro Ambrosoni y Gerardo Chiesa, si ellos vuelven, yo vuelvo, agarro la escoba y me pongo a barrer la Liga igual, no me interesa el cargo de presidente, es así”.

¿Nos manifestaba el presidente Rodrigo Lagreca en su momento, que te prefiere dentro de la Liga, no fuera de ella, te sentarías a charlar con Lagreca ?

R.S: “No, pero ojo, por nada especial, hoy no me sentaría a charlar con Lagreca”.

¿Así que no hay chance de retorno, porque por allí se dijo que podrías?

“Por algo me dicen “Turco”…”

R.S: “Sí, yo también lo leí, pero el tema es que deberían haber hecho lo que tu estás haciendo, venir a hablar conmigo antes de “largar” la noticia, por eso te agradezco nuevamente la chance y posibilidad de aclarar”.

Sos bastante “testarudo” Roberto y mirá que sos hombre de básquetbol…

R.S: “Y bueno…por algo me dicen “Turco” verdad”.

Gracias por la nota

R.S: “A vos por haberte acercado y brindarme la posibilidad de que la gente sepa la verdad de las cosas, como debería ser siempre.

DANIEL SILVEIRA