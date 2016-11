Comenzó Sandra a trabajar en los medios de comunicación en el año 2008.

Luego de su primer período radial, hace un descanso y es cuando los hermanos Di Giácomo, Directores de Radio Libertadores, inclinándose por una voz femenina, la convocan para trabajar en el año 2011.

A partir de allí, es una apasionada de la radiodifusión y trabaja en la mañana muy temprano en «Primera edición», junto a Oscár Amaral.

También, acompañando como productora y con su agenda cultural, al Maestro Hugo Rollón: Conductor de su programa matutino: «Horas de radio».

Conforma una hermosa familia, por la cual se siente sumamente apoyada, y cuando le preguntamos a Sandra, cómo se considera, esto nos dijo:

Me considero, Comunicadora, Informativista y hoy lo que amo es la Producción.

Lo descubrí este año, gracias al maestro Hugo Rollón, que me convocó.

El año pasado le cubrí una licencia de una semana, al regresar le gustó mi trabajo y seguimos así, haciendo yo lo mío y Hugo lo de él.

Fue en febrero que me sorprende con la invitación para que lo ayudara en la producción del programa de las 10 hs, en la mañana.

Le dije que sí enseguida y… ¡me fascinó!!

¿Cuántos informativos difunde Radio Libertadores?

Son dos al día: «Primera edición», que va de 6.30 a 8.10 hs, donde lo disfruto junto a Oscar Amaral y el de las 21 hs, que lo lleva adelante: Marcelo Di Giácomo, que es uno de los Directores de la radio.

¿Desde cuándo trabajas en ella?

Se retira Víctor Couto en el año 2013 y desde allí nos convocan a Oscar y a mí para realizar un informativo a dos voces.

Estamos desde el 1º de marzo de ese año, dando comienzo a las 6.30, de lunes a viernes.

¿Cuándo comienza tu inclinación por la comunicación?

Desde muy niña ya me gustaban los medios de comunicación y decía que quería ser periodista. Y que cuando fuera grande iba a estudiar Ciencias de la Comunicación.

Lamentablemente, al culminar el liceo, a mis padres se les hizo imposible enviarme a estudiar a Montevideo, donde era el único lugar donde se dictaba la carrera. Sí hice Administración de Empresas.

Al principio trabajé en ello, pero nunca me gustó, hasta que un día, con los niños grandecitos, me dije que era el momento de realizar mi deseo de estudiar comunicación y comencé a buscar donde.

Acá no lo encontré, entonces, con el apoyo de mi esposo, me fui a estudiar a Concordia.

Un sacrificio bastante grande el de concurrir al Instituto Mariano Moreno, avalado por el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, prácticamente todos los días.

¿Qué estudiaste y cuánto tiempo te llevó recibirte?

Estudié locución y me llevó dos años.

El sacrificio era mayor porque trabajaba acá y me debía a un horario.

Recuerdo que yo salía de trabajar a las 19 hs. Mi esposo me llevaba hasta el puente de Salto Grande y de allí buscaba la forma de llegara a la ciudad de Concordia.

Otra opción que tenía, era Flechabús, de la hora 19.

Lo hice así durante ocho meses y como coincidió que el grupo era de zonas aledañas a Concordia, le solicitamos al profesor, si cabía la posibilidad de que nos realizara una carga horaria, con la idea de ir solamente dos veces a la semana.

La vuelta era lo más difícil. Luego, cuando comenzamos la parte práctica, hacíamos los sábados, de 8 de la mañana, hasta las 20 hs.

Fue todo muy complicado, pero valió la pena.

¿Has tenido propuestas de trabajo fuera del departamento?

Creo firmemente, que no me mueve nadie de Libertadores.

Es mi segunda casa.

La directiva de la radio es excepcional. Atrapan ellos como persona. Son gente.

Además, para mí es muy satisfactorio ver, que cuando llega a fin de mes, me pagan por lo que estudié.

¿Cómo ves a la prensa hoy?

Está muy complicado.

Duele a veces.

Duele ver cómo el poder político, corrompe.

Uno tiene el poder, con un micrófono o un grabador, para afirmar a un oyente, tal o cual cosa.

Y si soy el comunicador preferido, en el cual él confía y yo tengo que hacerle creer lo que un político me dijo, porque ese político me pagó una publicidad o me banca el programa (porque acá pasa y somos muy pocos los que estamos libres de eso), él va a creer en mí.

Yo puedo transformar las cosas… y eso duele.

Duele escuchar.

Duele, porque un político viene a pedirte una nota, en épocas de elecciones y después no te atiende el teléfono.

Duele, cuando le realizas una entrevista, porque vienen de gira desde Montevideo, pensando que los que estamos en el interior somos tontos. Porque se sientan frente a uno y cuando hablan, tenemos que mirarlos con respeto, porque es nuestro trabajo (y en nuestro informativo además, nos limitamos a difundir. No brindamos nuestra opinión), duele saber que lo estoy mirando y pensando: ¡Me estás mintiendo!… y eso, duele a la gente.

¿La política juega un papel preponderante cuando hay que informar?

Va en la persona.

Entiendo que a veces, pasan necesidades.

Todos las pasamos y tenemos problemas, pero también hay que saber decir que no.

¿Qué te destaca en tu labor?

El compromiso, la seriedad, porque la gente me lo dice.

Me siento querida por la audiencia de Libertadores. Y es un respeto mutuo, porque ellos notan nuestro respeto hacia ellos.

¿Con que disfrutas?

Disfruto de mi casa.

Me gusta el orden de mi hogar, la tele y cuando estoy pasada de revoluciones, me gusta leer.

Ahora estoy leyendo El huevo de la serpiente de María Urrusola, periodista uruguaya. Habla de la trata de blancas.

¿Cómo está compuesta tu familia?

Por mi esposo Alexis Moretti, mis hijos Pía y Maximiliano y mi mamá Gladys, que vive con nosotros y es muy importantes para nosotros contar con ella para todo.

Sobre todo en la cocina (sonríe).

¿Qué está en tus planes?

Poder seguir con el informativo, con la producción del programa con Hugo.

Además me gustaría ser la productora de mi propio programa. Puede ser salud o algo que aquí no hay, que es la investigación policial.

Aunque hay quien dice que es muy complicado.

¿Cuál es tu asignatura pendiente?

Seguir creciendo y seguir luchando por un país con más equidad social.

¿Qué es lo más lindo de tu tarea?

El poder comunicar.

Es tan lindo cuando la gente nos llama desde el interior por el pago de BPS o cuando va el médico a tal policlínica.

Poder serles útil.

¿Qué te han dejado estos años de experiencia?

Además de satisfacciones, el aprendizaje de mis propios compañeros.

Cada uno aportó algo en mí y todos los días.

¿Un mensaje a quien se inclina por esta profesión?

Si realmente es su vocación, que la luche y se profesionalice.

Siempre con honestidad y humildad.

Que no se la crea. Y paso a paso.

Le envío un saludo a mi familia, a mis compañeros de trabajo que saben que los quiero mucho. Es un ambiente excelente el de Radio Libertadores, desde la dirección hasta los compañeros en general.

¡A eso lo valoro muchísimo!