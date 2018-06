Campeonato Intermedio: 5ta. Fecha

Liverpool 3 –Fénix 1

Liverpool venció a Fénix en Belvedere

Con goles de Figueredo, Guastavino y Souza, el equipo de Pezzolano sumó su primer triunfo en el grupo A. Fénix había descontado a los 55’ mediante un cabezazo de Acuña tras un centro de Leonardo Fernández

Cerro 2 –Wanderers 1

Cerro venció a Wanderers como local y de atrás y lidera el grupo A

Wanderers se adelantó en el tanteador a los 33’ gracias a Manuel Castro, que conectó un buen cabezazo tras un centro desde la derecha

Nicolás González, que entró en el segundo tiempo, marcó dos goles y le permitió al equipo de Petete Correa dar vuelta el score y quedar primero en su serie.

Cerro logró con esa gran victoria frente a Wanderers en el Tróccoli llegar a 11 puntos en el grupo A del Torneo Intermedio con dos fechas por delante. Así, superó por dos unidades a Racing e igualó la línea de Nacional en lo más alto de su serie, y además sigue quinto en la Anual a uno de Danubio y Defensor Sporting.

.Progreso 1 –Atenas 1

Progreso y Atenas empataron en el Paladino por el grupo B

Progreso y Atenas repartieron puntos en el Paladino por la quinta fecha del grupo B y nadie terminó conforme. Los gauchos siguen sumando en su objetivo de llegar a copas internacionales, mientras que los carolinos se mantienen en puestos de descenso junto a Torque.

Ignacio Lemmo abrió el score para los gauchos de cabeza y Mosqueda igualó cinco minutos después por la misma vía.

Peñarol 3-Torque 4

Peñarol, Peñarol…vas a soñar con Torque

Torque lo tiene de hijo a Peñarol… en un partidazo y en los descuentos le gano a Peñarol en el CDS por 4 a 3 y lo dejó tambaleando en la tabla anual.Fue un partidazo, en Peñarol brilló el salteño Palacios con dos goles en su haber

DETALLES: PEÑAROL 3:4 TORQUE

Cancha: Estadio Campeón del Siglo. Jueces: Leodan González, Carlos Pastorino y Aecio Fernández.

PEÑAROL 3: Kevin Dawson, Ramón Arias, Fabricio Formiliano, Luis Maldonado (462 Agustín Canobbio), Lucas Hernández, Fabián Estoyanoff, Marcel Novick, Franco Martínez, Rodrigo Rojo (772 Brian Rodríguez), Gabriel Fernández (772 Kevin Lewis) y Cristian Palacios.

Director técnico: Leonardo Ramos.

TORQUE 4: Cristopher Fiermarin, Mauricio Gómez, Martín Bonjour (802 Ignacio Neira), Yonathan Rak, Andrew Teuten (642 Agustín González), Alvaro Brun, Darío Pereira, Santiago Scotto (742 Matías Roskopf), Leonardo Pais, Gonzalo Sena y Valentín Castellanos.

Director técnico: Pablo Marini.

GOLES: 112 Alvaro Brun (T) de penal, 202 Cristian Palacios (P), 372 Valentín Castellanos (T), 392 Lucas Hernández (P), 582 Cristian Palacios (P), 892 Alvaro Brun (T) de penal, 90 (+4) Agustín González (T).

Expulsados: 802 Franco Martínez (P), 872 Fabricio Formiliano (P).

POSICIONES: GRUPO A: Peñarol y Cerro 11, Racing 9, Danubio 7, Rampla y Wanderes 6, Liverpool 5, Fenix 1.

GRUPO B: Peñarol 9, River Plate 8, Torque 7, Defensor 6, Progreso 5, Atenas 4, Boston River 3,

ASÍ SE JUEGA LA 6TA. FECHA ESTE FIN DE SEMANA

Nacional juega el sábado con Rampla Juniors, mientras que Peñarol tendrá fecha libre.

DETALLE

Rampla Juniors vs. Nacional – 15.00 (Olímpico) – TV

Racing vs. Danubio – 15.00 (Roberto)

Domingo 3 de junio:

Fénix vs. Cerro – 15.00 (Capurro) – TV

Wanderers vs. Liverpool – 15.00 (Belvedere)

Atenas vs. River Plate – 15.00 (San Carlos)

Boston River vs. Progreso – 15.00 (Tróccoli)

Torque vs. Defensor Sporting – 18.00 (Casto Martínez) – TV

Fecha libre: Peñarol.