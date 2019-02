A partir de las 9.00 horas

En el local de la Asociación Agropecuaria de Salto se desarrollará hoy la segunda jornada de la primera Expo Nacional de Texel.

Ayer se realizó el concurso de corderos pesados resultando ganador un lote expuesto por José F. da Silva, posterior al cual se desarrollaron interesantes charlas a cargo de los Ingenieros Agrónomos Daniel Fernández Abella, Marcos García Pintos y Gabriel Ciappesoni.

En la jornada de hoy está previsto que a la hora 9 comience la calificación de animales de campo, para continuar a las 14 horas con la calificación de animales de bozal.

La actividad finalizará con las ventas a cargo de Zambrano y Cía. y Gastón Araújo a partir de las 19 horas.

23 CABAÑAS PARTICIPAN DE LA MUESTRA

El presidente de la Sociedad de Criadores de Texel del Uruguay, Diego Riccetto dijo a EL PUEBLO que hay en el local alrededor de 300 animales que participan de esta actividad, de los cuales 120 son ejemplares de galpón y campo que concurren a exposición y alrededor de 200 que salen a la venta en el remate en vivo. Riccetto agregó que éstos se suman a unos 700 animales más que se venderán en el remate virtual a cargo de Zambrano y Cía. y Gastón Araújo.

El presidente de la Sociedad de Criadores manifestó que la exposición se da un momento muy bueno porque “la gente se está concientizando del gran negocio que es el ovino y más un ovino de carne”. Consideró que hay mucha gente creyendo en el rubro y más en la raza, lo que significa que un momento bueno para el ovino, Texel armó este evento con 25 cabañas de todo el país y un gran apoyo de la gente-.

Riccetto indicó que la raza vino a Salto a mostrar a los productores lo que es capaz de hacer la Texel, “creemos que en los cruzamientos anda muy bien, ya está probado, por lo cual los productores pueden acercarse a ver las virtudes de la raza Texel”.

CONCURSO DE CORDEROS

Una de las actividades realizadas ayer fue el concurso de corderos pesados, a ca rgo de los jurados Ing. Agr. Leofar Cámera y Alberto Secco. Al finalizar la actividad donde el lote campeón fue expuesto por Suc. José F. da Silva, expositor que presentó también el lote Reservado Campeón, los jurados explicaron su visión de la muestra. Alberto Secco valoró el hecho de haber trabajado en esta calificación junto a Leofar “Pitín” Cámera quien después de muchos años de trabajar por el cordero pesado, de hacer no solamente el trabajo del sellado sino de asesoramiento, apoyar a los productores y asistirlos en la formación de praderas y suplementación cuando comenzó la tecnología del autoconsumo, ha hecho aportes importantes a este sector.

Secco destacó que la muestra es muy numerosa en cuanto a la cantidad de productores para una raza que quiere plantarse en un lugar (Salto) que es una plaza lanera muy fuerte.

Dijo que como salteños es un orgullo recibir a esta exposición nacional y también en lo personal de poder participar de ella como jurado.

Por su parte Leofar Cámera agregó que ésta es una raza carnicera que hoy lamentablemente tiene problemas para colocar la lana, por eso la importancia de que se haga esta muestra en el norte. Destacó que las razas carniceras en general y la Texel en particular que debe ser de las más antiguas introducidas en el país, “están haciendo un aporte importante a la producción de corderos pesados en cruzas con las razas laneras que pr edominan en esta zona”.

Explicó que el lote campeón era el lote más parejo de los cuatro que participaron, y a su entender el del peso más adecuado comercialmente, “quizás alguna de las carcasas -peso de 46 kg de promedio- se pase del protocolo de cordero pesado de 24 kilos de carne máximo, pero es la carcasa que más plata le hace al productor”.

APORTES AL MERINO

Teniendo en cuenta el comentario anterior, acerca de que Salto es una plaza merinista, Cámera indicó que al Merino la Texel biológicamente le aporta cualidades que lamentablemente el Merino no tiene o no se destacan como ser rusticidad, problemas podales, pérdidas de corderos al nacer. “La cruza con Texel le permite al productor -aparte de tener un cordero que llega a kilajes de embarques de cordero pesado antes tener más corderos, porque mueren menos los corderos Texel”.

Explicó que ésta es una raza que está incluida en compuestos neozelandeses -en todos los compuestos neozelandeses que son muy de hacer mezclas- por esas dos cosas; rusticidad le hace mayor resistencia a los parásitos gastrointestinales que son los principales enemigos de la oveja en estos climas- y menos problemas podales, lo cual no indica que en estos tiempos con excesos de lluvia, puedan haber.

Destacó además la precocidad sexual y que es mejor madre que las de la raza Merino, “la oveja Texel cuida mejor al cordero”, subrayó.