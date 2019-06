En tres escenarios se disputa hoy sábado la quinta fecha (1ª rueda) del Comercial

En la pasada reunión semanal de la Liga de Fútbol Comercial, se procedió a ratificar los detalles para la disputa de la quinta fecha (1ª rueda) del campeonato, la que fuera suspendida el pasado sábado. Sin dudas gran expectativa del entorno por volver a la actividad, con esta quinta fecha que marca partidos por demás interesantes, básicamente pensando y mirando en los números que hoy muestra la tabla de posiciones. En relación a lo que informábamos en nuestra edición de ayer, acerca de los sucedido en la pasada reunión del Consejo de Liga, donde se procedió a dar lectura a un fallo que otorga los puntos del partido que disputaron por la tercera fecha (3ª) los equipos de Minevine vs La Pizzería, donde el resultado final había sido empate 1 – 1, la protesta de realizada por el equipo de Minervine fue tomada en tiempo y forma, tuvo amparo reglamentario, y luego del estudio y análisis de los antecedentes por pate del Tribunal correspondiente, este entendió que dicha protesta tenia asidero, y aval reglamentario, por el ende el fallo fue a favor del equipo reclamante, y por consiguiente se le adjudicaron los tres puntos en disputa, de esta manera ahora Minervne se transforma en el líder absoluto en tabla de posiciones. El pronóstico referido al clima no marcaba precipitaciones para la jornada de hoy sábado, por eso pensamos no habrá inconvenientes en disputar en forma íntegra la quinta fecha en la jornada de hoy a la tarde en los tres escenarios fijados.

Detalles para hoy

Así jugarán

Liga de Fútbol Comercial: Temporada 2019

Quinta fecha: 1ª Rueda

Sábado 1º de junio

Escenario: Complejo Deportivo VJ (Costanera Norte)

Cancha Nº 1

Árbitros: (a designar)

Hora 14.00: LA PIZZERÍA vs LA ACADEMIA

Hora 16.00: BAMASOL vs VÉRTIGO

Hora 18.00: NUEVO URUGUAY vs DEPORTIVO VJ

Cancha Nº 2

Hora 14.00: VILLA ESPAÑA vs MINERVINE

Hora 16.00: MÁS COLOR PINTURAS vs LOS BÚHOS

Escenario: Parque Julio Pozzi (Salto Uruguay)

Árbitros: (a designar)

Hora 14.00: LA MECÁNICA vs LA CAFETERA

Hora 16.00: SAN MIGUEL vs LA REPÚBLICA

Fecha libre: Minimercado Apolo

Posiciones actuales: (Disputadas cuatro fechas)

Minervine 10, Deportivo VJ 9, La Cafetera 9, Nuevo Uruguay 7, Bamasol 7, La República 7, Vértigo 7, La Mecánica 6, Más Color Pinturas 6, Villa España 4, Los Búhos 4, La Academia 1, San Miguel 1 , La Pizzería 1, Minimercado Apolo 0