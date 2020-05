12 de mayo Día Mundial de la Fibromialgia

De una extensa y rica entrevista mantenida con el Especialista y amigo de nuestra casa Dr. Carlos Uboldi, nos hemos visto forzados a abreviar parte de la misma, por motivos de espacio.

El mencionado profesional, ha sido desde siempre un gran conocedor y estudioso de la historia de la enfermedad, autor de diferentes libros dedicados a la patología, donde se desarrolla gran profundidad en el tema, así como en su página Web y «Fibrosanar» («Aprender a vivir sin fibromialgia»).

Siendo además, el propulsor de la aprobada Ley N° 19728 sobre Fibromialgia.

Para nosotros significa un verdadero placer, contar con sus conocimientos y presentarlos hoy aquí, desde nuestro diálogo:

¿Cómo se encuentra hoy la situación de la enfermedad?

Aún seguimos observando que un cierto porcentaje del cuerpo médico ignora, desconoce o niega esta enfermedad.

Esto perjudica a los pacientes, que por años peregrinan por los diferentes consultorios y especialistas en busca de un diagnóstico y de alivio a su sufrimiento.

«Fastidian» a los médicos porque siguen consultando sin solución, son sometidos a innumerables estudios, la mayoría normales, lo que aumenta más la frustración y como consecuencia, creando mayor sufrimiento y desconcierto.

Esto genera altos costos a las Instituciones, que tampoco se interesan por esta enfermedad.

Como su expresión clínica es dolor y otras manifestaciones subjetivas y no hay una lesión visible, se dice que no existe.

Los pacientes son considerados por los médicos y familiares como quejosos, histéricos o psiquiátricos.

La Fibromialgia no es una nueva enfermedad, en 1843 Froriep la describió como Reumatismo tisular, en 1904 Gowers la llamó Fibrositis, etc. En 1990 el Colegio Americano de Reumatología (A.C.R.) estableció los Criterios Diagnósticos y se resolvió que el nombre correcto debería ser Fibromialgia.

Para disipar más las dudas de la existencia de esta enfermedad, la O.M.S. la reconoció en 1992, y la Asociación Internacional de Estudio del Dolor (I.A.S.P.) en 1994, también la reconoció.

Actualmente está clasificada por el CIE-11 como un dolor crónico generalizado.

Fibromialgia:

Es una enfermedad caracterizada por dolor crónico generalizado, que el paciente localiza en el aparato locomotor (partes blandas).

El dolor es benigno, no inflamatorio, no óseo, ni articular, asociado a puntos dolorosos a la palpación, con una alteración en la modulación del dolor. Se acompaña de cansancio, alteraciones del sueño, hormigueos en los miembros, rigidez muscular, dolor de cabeza, dolor cervical, lumbar, etc.

Afecta del 1 al 4% de la población general, el 95% son mujeres entre 40 a 50 años, pero se puede ver a cualquier edad.

Es la segunda enfermedad reumática después de la artrosis y representa el 20% de las consultas reumatológicas. El 20% de las consultas de Medicina General son por dolor músculo-esquelético.

Causas de la Fibromialgia

Nosotros desarrollamos una hipótesis, luego de trabajar en un equipo interdisciplinario sobre FM en una institución mutual por más de seis años y luego otro tanto en la actividad privada, habiendo visto más de 1.200 pacientes. Llegamos a la conclusión, de que es una enfermedad por estrés crónico en etapa de agotamiento y por mala gestión de las emociones.

Desarrollamos un modelo etiopatogénico sobre la FM, en donde partimos de una vulnerabilidad psicológica desde la infancia, en una persona con una personalidad particular y con una sumatoria de situaciones de estrés repetidas en el tiempo. Todo esto desencadena la enfermedad y fomenta los empujes dolorosos.

Las pacientes con FM tienen muchas características en común: exceso de responsabilidades, exigentes, muy trabajadoras, hiperactivas, siempre alertas, súper adaptadas a un medio frustrante, hipersensibles, con un mal manejo de la agresividad (callan y explotan por dentro), no saber decir NO, con escasa o nula capacidad para el disfrute, rasgos obsesivos y fóbicos.

Estos pacientes tienen un umbral del dolor más bajo, por lo que estímulos de menor intensidad les provocan dolor.

Es común que no toleren que los toquen, no pueden usar ropas apretadas, etc.

También se ha encontrado un aumento de la sustancia P en el líquido cefalorraquídeo, que favorece la transmisión de los estímulos dolorosos.

Como la enfermedad se expresa en los músculos, ligamentos y tendones se han realizado estudios de diferente índole, tratando de encontrar hallazgos, pero hasta la actualidad son inespecíficos.

Síntomas en la Fibromialgia

El dolor está presente en el cien por ciento de los pacientes, pero tiene sus diferentes «máscaras de presentación».

Un cierto porcentaje, dicen «me duele todo», pero otros consultan por dolor cervical, lumbar, dolor de cabeza, dolor en los miembros, tendinitis, síndrome del túnel carpiano, etc.

La intensidad del dolor es variable y lo empeoran: los esfuerzos, el frío, el estrés, etc.

Lo describen como un dolor «como si tuvieran el cuerpo machucado» o «como que le hubieran dado una paliza». No mejora con el reposo.

Otros síntomas: Cansancio o Fatiga, Trastornos del sueño, Rigidez. Síntomas sensoriales, Síntomas motores y vegetativos. Síntomas afectivos, con ansiedad, alteraciones del ánimo, angustia.

Son pacientes que expresan en su cuerpo el estrés crónico que cargan y cuando comenzamos a preguntar sobre su pasado en busca de eventos estresantes, se expresan con una carga emotiva muy grande, generalmente acompañada de angustia y llanto.

¿Cuál es el diagnóstico?

Es exclusivamente clínico.

Está basado en la presencia de dolor en las partes blandas del cuerpo (músculos, ligamentos y tendones), crónico, generalizado, junto con otros síntomas antes mencionados.

Según los criterios de clasificación de la ACR (Colegio Americano de Reumatología) establecidos en 1990, la FM se define por una historia de dolor generalizado de más de tres meses de duración, en ambos lados del cuerpo, por encima y debajo de la cintura y dolor en el esqueleto axial.

Además, debe haber dolor a la palpación de al menos 11 de los 18 puntos simétricos siguientes: occipital, cervical bajo, trapecio, supraespinoso, segundo espacio intercostal en la unión condrocostal, epicóndilo, glúteo, trocánter mayor y rodilla.

A partir de mayo 2010, el C. A, R. estableció nuevos criterios basados en zonas de dolor, cansancio, sueño no reparador, trastornos de memoria y cuarenta síntomas más de fibromialgia que el paciente debe marcar en un cuestionario.

Luego en 2014 aparecieron nuevos criterios diagnósticos, con zonas de dolor: un cuestionario de impacto.

El diagnóstico lo hacemos con una historia clínica completa, integral, donde preguntamos por síntomas, biografía, antecedentes personales y familiares, un examen físico completo, escala del dolor y aplicamos los tres criterios diagnósticos.

Tratamiento

Está demostrado, que como cualquier enfermedad crónica, su abordaje terapéutico debe ser interdisciplinario.

No se concibe de otra manera.

Y debe ser con un enfoque psiconeuroinmunoendocrino, integral, utilizando todas las herramientas disponibles para poder lograr el éxito terapéutico.

El tratamiento sólo con medicamentos, produce una mejoría transitoria y leve.

El equipo interdisciplinario debe estar integrado por Reumatólogo, Fisiatra, Psiquiatra, Psicóloga y Fisioterapeutas.

Es muy importante que los Técnicos del equipo, deben tener conocimiento y experiencia en la Fibromialgia.

Nosotros utilizamos el Programa Interdisciplinario Fibrosanar, que lo pueden encontrar en Internet con el nombre de «Aprender a vivir sin Fibromialgia» y allí estarán las herramientas, con toda la información al paciente y su familia, con terapias, técnicas y mucho más, para una mejor rehabilitación.

LEY N° 19728 SOBRE FIBROMIALGIA.

Junto con el Diputado Dr. Pablo Abdala, presentamos al Parlamento un Proyecto de Ley sobre Fibromialgia.

Nosotros hicimos la redacción médica y el Dr. Abdala le dió la forma jurídica. Luego de diversas instancias en la Comisión de Salud (7-11-2017), en la Cámara de representantes (14-3-2018) y después en la Cámara de Senadores (11-12-2018), fue promulgada por el Poder Ejecutivo, pero a más de un año, aún no fué reglamentada por parte del MSP, a pesar de insistir en ello.

Hoy tenemos ley, pero es como si no existiera, porque no está reglamentada.

A la Comisión de Salud, llegó la orden del MSP de quitar dos artículos al proyecto original: el tratamiento integral de la FM y el equipo interdisciplinario (artículo 4 del proyecto original) y el quinto del original: el acceso a todos los tratamientos.

El texto completo de la Ley aprobada con la quita de esos dos artículos, pueden encontrarla en mi página Web.

También pueden encontrarme en Facebook: Fibrosanar. Dr. Carlos Uboldi (Reumatólogo, Fisiatra, Postgrado PNIE), Email: carlosuboldi@gmail.com

Quédate en tu casa

Mary Olivera.