Juan Ramón Guarino, el presidente

El dinero prometido en su momento por el Dr Andrés Lima, cuando semanas atrás acudió al Consejo Superior, generó más de un tormento. Sobre todo porque fue pasando el tiempo y el monto permanecía al margen del hecho. El hecho sin consumarse.

El delegado de El Tanque, Christian Pintos, remarcó que «la desconfianza no nació de la Liga». pero apeló a otra situación en el caso de su club, cuando se trata de contemplar fines. «Ya desde los tiempos en la Liga Agraria, siempre pagamos para jugar. O sea que si había que pagar para jugar en el Consejo Único Juvenil, pagábamos. Era un tema ya resuelto. Aquí lo que importa es jugar. De esa línea en El Tanque no nos apartamos, porque siempre la hemos sostenido».

En tanto el delegado y presidente de Salto Uruguay, Daniel Schiavi sumó el reconocimiento al exIntendente, «porque este dinero no deja de significar un alivio».

El representante decano no ocultó la situación creada, «porque no se cuantos años pasaron que la Liga no obtiene colaboraciones de este tipo, sumadas la de Lima y Salto Grande».

Mientras la interrogante persistirá respecto al destino del monto y esa polémica a la que aludimos en página 14 de esta misma edición, el presidente de la Liga consignó que «aquí tengo los mensajes de algunos representantes de clubes. Porque hubo clubes que querían repartirla, ya sea para el pago a técnicos, preparadores físicos o lo que fuese. A esos mensajes no los respondí». Juan Ramón Guarino quiso (obviamente), reflejar la urgencia económica que padecen determinadas instituciones de la Liga Salteña de Fútbol.