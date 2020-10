La traicionada inocencia al fútbol del Interior

Desde tiempos inmemoriales, solía establecerse que la Organización del Fútbol del Interior, representaba un ámbito en que la dirigencia a los distintos protagonistas en el ámbito que fuese, todos a favor del fútbol por el fútbol mismo.

OFI y sus Ligas, «desde sus raíces pueblerinas, humildes, donde solo la pelota y un resultado era lo que trascendencia y punto. Nada más que eso».

Desde tiendas de OFI, los cascotazos no faltaban en dirección directa al mentón de la Asociación Uruguaya, con el dedo acusador siempre. Como si todos en AUF respondieran a la inmoralidad, y como contrapartida OFI, navegando en las mansas aguas de sus inocencias colectivas.

De unos años a esta parte, la Organización del Fútbol del Interior, que a manera de paradoja letal, tiene sus oficinas en Montevideo, no ha dejado de responder a sus dudosos fines, donde se arremolinan los que simplifican el pensamiento: «se fue transformando en un organismo recaudador, donde además la lucha por el poder en su interna, nunca ha dejado de estar planteada».

A LO BRAJÚS

A raíz del escandalete novelero del pasado domingo en el Dickinson, con Salto y Cerro Largo jugando por semifinales del Campeonato del Interior, el expresidente de los árbitros del Interior, Walter Brajus, soltó piola argumental como tantas veces.

En la edición de la víspera en EL PUEBLO, rescate de sus apuntes en lo inmediato.

Clave recalar en algunas puntualizaciones del maragato: «No es culpa de los compañeros árbitros de lo sucedido en Salto; sino de una política barata de los dirigentes de OFI dejando librados a la suerte, como en una ruleta rusa la justicia deportiva de la OFI en las competencias y obviamente en algún momento el tiro iba a perjudicar no solo este espectáculo, sino a todo el Fútbol del Interior; porque lo sucedido hace un año no fue sólo romper una gremial o sacar un hombre y o dividir para reinar como hace muchos años atrás. Han desnudado la verdadera incapacidad de quienes conducen el Fútbol en el interior, con políticas que no buscan objetivos claros, en la instrucción, formación, capacitación y creación del Árbitro del Interior, con competencias individuales, con seguimientos serios y profesionalización de la función arbitral.

Espero tengan la suficiente vergüenza al menos de responsabilidad el Consejo Técnico y renuncie»

¿EL IMPERIO DE QUIENES?

Claramente Brajus desliza que lo sucedido en el Dickinson, no fue casual. Que la designación de un árbitro vacío de experiencia, se inscribe en esa lucha de poderes, de revanchismos, tanto individuales como colectivos. Todo a la distancia en OFI se transforma en la búsqueda de totalitarismos, para imponer voluntades, dar las cartas y asentar poderes de conducción.

El presidente Cheppi, según exponen quienes asisten cercanos a su modo de operar, «no se sabe si responde a OFI o siente la predilección de tender puentes con el mando de AUF».

El aficionado al fútbol del Interior, debiera admitir que la elocuencia de determinados hechos o manejos, responden a fines que no tienen relación alguna con el fútbol-fútbol.

Penosamente, olores nauseabundos no faltan a nivel de OFI, el de la inocencia sometida, si es que alguna vez existió. Al fin de cuentas el doble discurso sabe jugar en algunos casos su propio partido y la doble moral….también.