El siempre poderoso caballero don dinero…

El martes que pasó, más que un encuentro en la Organización del Fútbol del Interior, pareció ser un desencuentro. No solo porque algunas situaciones quedaron pendientes de cara al reinicio del Campeonato del Interior, sino porque además se produjo la renuncia del vicepresidente del organismo. Al paso de las horas se acentuaron especulaciones respecto a las razones de la dimisión, apuntando a manifiesta disconformidad con las actitudes del presidente Mario Cheppi.

El hecho es que de semanas a esta parte, observadores que no faltan y señalan una suerte de puente tendido entre Cheppi y el presidente de AUF, Ignacio Alonso, parece transferir a un plano secundario algunas de las viejas banderas de OFI.

No por nada el martes en la reunión aludida, se reveló la postura del vicepresidente. Algunos colegas, sobre todo de aquellos departamentos cercanos geográficamente a Montevideo en diálogo con EL PUEBLO, coinciden que «el organismo rector padece un clima interno donde el común denominador es la ausencia de armonía».

EL SUSPENSO DEL FUTURO

A todo esto, la reunión definió algunos aspectos, pero dejó en suspenso otros. Uno de ellos, el más clave de todos: saber si aparece un dinero que en definitiva contemple los presupuestos de todas las Ligas. Los 70 mil pesos por cada presentación y un premio de 100 mil pesos para el campeón, plantean cifras lejanas a la pretensiones.

Se dijo como resultado de la instancia vivida, que «algunas Ligas tienen más sostenes financieros y otras no tanto, para hacer frente a la más adversa situación: jugar sin público, a raíz de la vigente pandemia. Tampoco existe certeza alguna que en el mes de octubre (por ejemplo), el gobierno resuelva otra situación distinta a la vigente».

Lo que parece estar meridianamente claro es que la Copa de OFI a nivel de selecciones retornará a escena el 12-13 de setiembre, pero sin tanta seguridad respecto a que acudan los ocho clasificados. Otra situación gira en torno a los juveniles: la ratificación en plenitud de las etapas pendientes. Pero en mayores, no todos los circuitos económicos están conectados.

A 150 días de aquella parálisis de la actividad declarada un 13 de marzo, el factor dinero no deja de ser un factor relativo. Más bien de sostenida incidencia o elocuencia real. La tiene.