Pueblo Lavalleja. Por; Yamandú Leal

Un desfile que superó todas las expectativas; más de 300 jinetes conformaban esta fiesta de la tradición que año tras año llevan en conjunto el Liceo Rural y la Escuela No. 18. El lugar de partida fue frente al monumento del prócer que lleva su nombre nuestro pueblo o colonia. Cada grupo liceal portaba los pabellones de la Padrua y pancartas que identificaban a cada clase. También desfiló la Escuela No.18, cerrando el mismo.

Esa gente tuvo muy lindo gesto, principalmente la de la escuelita ecuestre de Termas del Daymán que vino desde allá a colaborar en forma desinteresada y con buen nivel, tanto en jinetes como en caballería. El recorrido fue por nuestra cuenta en la principal avenida

hasta llegar al lugar donde se iba a realizar el acto. Se destaca un hermoso predio con mucha sombra que brindan esos frondosos Eucaliptus; la numerosa concurrencia acompañó hasta el lugar mencionado. Mucha gente de otras localidades del departamento se hicieron presentes, disfrutando del sabroso y exquisito asado, empanadas, tortas fritas y el refrigerio helado. Esperaban la destreza criolla; una vez más se hacían presentes tanto en esos potros corcoveadores de verdad. También hubo jineteadas de vacunos. En la parte artística se lucieron los alumnos de la Escuela No 18. bailando esta danza tradicional muy nuestra, como es el Pericón Nacional.

A su vez el grupo de mayores posteriormente cosecharon aplausos del público presente.Todo esto se desarrolló a posteriori de la inauguración de la décimo quinta edición de Huellas y Tradición, con la participación de autoridades locales y departamentales.

Dio comienzo la interpretación del Himno Nacional que fue entonado con mucho fervor patriótico por el público asistente.

Antes de entrar a la parte oratoria en la nochecita se desarrollaron actividades artísticas en el escenario y como broche de oro la coronación de la Flor del Pago. En nuestra próxima entrega presentaremos a la nueva soberana como así también la premiación y todo lo que se vivió ese fin de semana del mes de noviembre.

PALABRAS DEL ALCALDE WILSON SENA

“Ésto es demasiado grande, de lo cual creo que el mérito es de todos ustedes. Hemos demostrado que de alguna manera, trabajando juntos siempre se puede. Es hermoso ver a esos niños y nuestros gauchos renovando aquello que cada vez es más nuestro.

Y esa enorme caballería que se ha superado largamente con respecto al año pasado. Por lo tanto debo agradecerles a todos los que nos han apoyado, principalmente a esos profesores que han estado trabajando denodadamente junto a maestros; algunos padres y algunos vecinos. Es lindo verlos a todos juntos participar de esta instancia maravillosa”. Quiero decirles gracias, Pueblo Lavalleja, gracias gente. Vamos arriba… a seguir apostanto a ésto”.

DIRECTOR DE LA ESCUELA No. 18 MAESTRO DARÍO VOLPI

“A modo personal quiero expresar – y en ésto van a coincidir varios maestros que están hoy presentes… maestros rurales que he visto, entre ellos mi padre – maestro rural de años – y mi señora que es maestra rural de alma.

Me siento orgulloso de ser maestros rural porque la escuela y el liceo rural tienen un gran poder de convocatoria. No quiero desmerecer lo urbano, pero lo que aquí se logra, deja con la boca abierta.

Lo que se ve lo dice todo. Quiero citar la frase del Maestro Julio Castro, que dice que la escuela es del pueblo, es de la casa, de los hijos del pueblo. Así damos oficialmente la apertura de la fiesta Huellas y Tradición.¡Aguante la Huella!”

SERGIO GARCÍA DA ROSA: DIRECTOR DE DESCENTRALIZACIÓN

“Felicitaciones por este evento que verdaderamente es notable. Un evento que ya celebra su décimo quinta edición de quinceañeros y quinceañeras. Sostener durante quince años un evento de estas características y con las condiciones que todos sabemos que tiene la Enseñanza para el medio rural en su parte económica, que tiene mucha buena voluntad y la misma voluntad que tuvieron aquellos patriotas que a caballo libertaron a la Patria.

Ello se hizo sin dinero pero se hizo con voluntad. Se hizo con la fuerza que tienen ustedes en este festival. Yo como ex alumno del liceo rural me siento muy gratificado en ver esta cantidad de gente, cantidad de gurises y gurisas a caballo, en carro… festejando y como dice el nombre Huellas y Tradición, año a año renovándola y mostrándole al resto del país que la Patria se hizo a caballo. Siguen siendo siendo la mejor herramienta. Felicitaciones a todos ustedes. No me cabe ninguna duda que este festival va a ir creciendo y va a seguir mejorando”. En nuestra próxima entrega completaremos la parte oratoria y más de el desarrollo de la décimo quinta edición de “Huellas y Tradición”.