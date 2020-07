«La ciudad en la que estoy se llama Fujeira y el equipo es el Kalba. Esto es Emiratos Árabes. Aquí son la 1.30′ de la madrugada. Acabo de tener una reunión, después del entrenamiento».

La voz de HUGO QUEVEDO…. bien a la distancia. Pero la claridad no falta como para escucharlo desde la redacción de el diario.

«Algunos no lo saben, pero yo también soy un salteño que anda en la vuelta en esto del fútbol. No todos saben de repente que nací en el lugar que nací».

Esa distancia de 14.000 kilómetros y en aquel país exótico, que en los últimos años no ha dejado de potenciar al fútbol. Directores Técnicos, Preparadores Físicos que, emigrado en esa dirección, pero igualmente un entrenador de arqueros como este Hugo.

Supo de años por aquellas tierras en la península de Arabia. Desde hace algunos días, la buena para el salteño, desde el momento que se presentó la nueva chance de trabajo. Allá está. Allá fue. En próximas ediciones, una manera de compartir a la distancia, el nuevo sentir de Hugo Quevedo Falcón. Uno más en esa familia como la de él, donde no han faltado cultores en torno al fútbol. Indisimulado admirador de Ladislao Mazurkiewicz, con quien compartió años en Peñarol, no es de los que resigna el afecto por Salto.

Un afecto a la medida siempre. Desde un «naranjero» como Hugo. Ahora en Emiratos y el puente tendido…con EL PUEBLO también.