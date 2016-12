Santa Rosa es el Campeón anticipado; ya es de la “B”

En el preliminar, la victoria de Florida. De última, el 2 a 2 de Huracán y Quinta Avenida-Treinta y Tres. Básico, el apelar a la tabla de posiciones: a falta de una fecha: Santa Rosa 11, Huracán 7, Arsenal y Peñarol 6, Florida 4, Quinta Avenida-Treinta y Tres 4. Queda en claro: Santa Rosa ya consumó el ascenso a la “B”. Pero además, es el campeón mientras Huracán se afila: segundo en la suma y en la fecha de cierre enfrenta a Santa Rosa. Fue en la agonía del partido, cuando Walter Araújo sancionó el penal que fue. Desplazamiento en el área, infracción visible, como para no cuestionar. Pablo Gómez, a la izquierda del arquero, a media altura. Suficiencia de impacto, recompensa de gol, alcance de objetivo a la cuenta del “Globo”. Unos minutos antes, Quinta Avenida malogró el tercero, tras un contragolpe bien ideado y mal ejecutado. No hay caso, la no eficacia pasa factura.

Los vaivenes adversos del primer tiempo y la evolución técnica y emotiva del tiempo final. Sobre todo en la primera media hora. El golazo de Pertusatti, el frentazo de Pablo Gómez, el toque con distinción por el ingresdo Viera y de última, el penal sentenciando el 2 a 2.

Quinta Avenida hasta pudo ganar. Pasó por una mejor articulación general. Huracán conservó la brújula ofensiva. Nunca archivó el recetario de ataque. No se resignó. Fue y buscó. Hasta ese penal y el gol. Bordea el ascenso. Depende de Huracán. Depende de ganar.

Es el desafío pendiente. Es asunto del “Globo”. El “Globo” bien que sabe de qué se trata.

ELEAZAR JOSÉ SILVA-

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson. Asistencia: 120 aficionados.

Partido correspondiente a la 4ª fecha de la 2ª rueda. Divisional “C”.

Árbitro central: Walter Araújo (Bien).

HURACÁN (2)- Sebastián Olguín, Leonardo Hernández (Antipuy), Pablo da Silva, Santiago Britos, Eugenio Galeano; Enzo Britos, Jesús Bentancourt, Alvaro da Silva (Pablo Cabrera), Gonzalo Trindade; Pablo Gómez, Salvador Cuenca (Rodrigo Pintos).

QUINTA AVENIDA-TREINTA Y TRES (2)- Cristian Motta; Amos dos Santos, Joan Piegas, Ramiro Chúa, Franco Samit, Fernando Ribero, Richard Trindade (Rotela), Juan Pertusatti (Echagüe), Líber dos Santos, Gustavo Sánchez (Viera), Edison Echagüe.

GOLES: st- 17′ Juan Pertusatti (Q.33); 20′ Pablo Gómez (H); 37 Roberto Viera (Q.33); 47′ de penal, Pablo Gómez (H).

Expulsado: 44′ del segundo tiempo, Santiago Britos (H).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Juan Pertusatti (Q.33).

EL MEJOR DE HURACÁN: Pablo Gómez-Gonzalo Trindade.