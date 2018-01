Una femenina mayor de edad, domiciliada en barrio Jardines de Don Bosco, denunció que, en la madrugada de ayer, su hijo dejó estacionado el vehículo al frente de su casa, y tras forzar una de las ventanas, hurtaron una caja con herramientas varias y dos taladros. El perjuicio fue avaluado en $ 60.000 Investiga Seccional 3era.

FUERON DETENIDOS CUANDO CAMINABAN CON LOS OBJETOS HURTADOS

Personal policial concurrió hasta calle Sarandí al 400, donde, en una finca, habrían ingresado dos masculinos con intensiones de hurto. Al arribo, no se divisó a personas en actitud sospechosa, por lo que se realizó una recorrida por la zona; en calle Lavalleja esquina Vilardebó, se observó a dos individuos caminando, procediéndose a su identificación, quienes tenían en su poder un colchón de una plaza, una olla de aluminio de 20 litros, 1 manguera, un sol y sombra tamaño grande, 1 pala de hierro y 1 termolar de 5 litros.

Al consultárseles por la procedencia de los objetos, manifestaron que una femenina que estaba frente a la finca, se los había regalado. Averiguada la mujer, expresó que vio salir a los hombres desde el predio lindero a su finca, negando haberles dado algo, por lo que fueron detenidos, incautándoseles los mencionados objetos. A posteriori, una femenina domiciliada en calle Vilardebó al 600, denunció que, la puerta del galpón que se encuentra a los fondos de su domicilio, se encontraba forzada, y el candado roto, constatando la falta de los objetos incautados a los dos individuos. Puesto el hecho en conocimiento del Fiscal de Turno, dispuso: “Los indagados permanezcan en calidad de detenidos, elaboración de carpeta técnica y se labre acta a los policías actuantes”. Investiga Seccional 1era.

ENTRE DINERO Y PERTENENCIAS LE ROBARON 26 MIL PESOS

El denunciante, masculino mayor de edad, domiciliado en barrio Los Algarrobos, denunció que a la hora 1:30 de ayer, dejó estacionada su camioneta Nissan D21, con la puerta del lado del acompañante sin traba de seguridad, y a la hora 2:45, al regresar, constató que, desde el interior, le hurtaron una billetera negra de cuero que contenía con documentos y la suma de $ 14.000; una mochila de color azul, conteniendo un termo, una bombilla, un mate, un par de lentes y ropa. Avaluó el perjuicio, en $ 26.0000 Investiga Seccional 3era.

SE LLEVARON UNA AMOLADORA, HERRAMIENTAS Y COMESTIBLES

Próximo a las 3:30 horas de la madrugada de ayer, al regresar a su domicilio ubicado en la zona del By Pass, un masculino mayor de edad constató que, por el fondo, le hurtaron una Amoladora marca Neo, herramientas varias y comestibles; avaluando el perjuicio en la suma de $ 10.000 Investiga Seccional 4ta.

LE ROBARON LA MOCHILA POR LA VENTANA

Un masculino mayor de edad, domiciliado en barrio Dickinson, denunció que el día viernes, próximo a la hora 14:30, se ausentó de su finca, quedando esta sin moradores, y al regresar, a la hora 18:30, constató la rotura de la reja y de un ventanal, desde donde le hurtaron una mochila con comestibles varios, un par de championes y artículos de tocador. Avaluó el perjuicio en $ 3.000. Investiga Seccional 2da.

DAÑARON LA REJA Y LA VENTANA PARA INGRESAR A LA FINCA

A las 8:00 de la mañana de ayer, un masculino mayor de edad, domiciliado en barrio Ceibal, denunció que al levantarse, constató que la reja y ventana que dan hacia el fondo, se encontraban forzadas, y el hurto de un celular marca Alcatel, y la suma de $ 1.000. Investiga Seccional 3era.

LE HURTARON LA BILLETERA

Alrededor de la 1:00 de la madrugada de ayer, el denunciante, masculino mayor de edad, domiciliado en la zona de barrio Lazareto, manifestó que dejó su automóvil estacionado frente a su casa, y a la hora 4:30, un vecino le comunicó que, un individuo estaba dentro del mismo; al salir, notó que le habían hurtado la billetera, la que contenía documentos, no constatando daños en el vehículo, ya que una de las puertas tiene desperfecto y quedó abierta. Avaluó el perjuicio en $ 4.000. Investiga Seccional 2da.

LE SACARON UNA DE LAS RUEDAS A LA MOTO

Un masculino mayor de edad denunció que, próximo a la hora 8:30 de ayer, dejó la motocicleta Yumbo Max 110cc, estacionada en Avenida Viera al 200, y al ir a ocuparla a la hora 10:30, constató el hurto de la rueda trasera. Investiga Seccional 1era.

HURTO DE CHAPA MATRÍCULA

En horas de la noche del pasado viernes, se constató el hurto de la chapa matrícula HKE 556, perteneciente a la motocicleta Yumbo Max 110 cc, la cual se encontraba estacionada frente a la finca de su propietario, en barrio Burton, quien efectuó la denuncia del hecho. Investiga Seccional 4ta.

ABIGEATO

Un masculino mayor de edad, domiciliado en Villa Constitución, denunció que hace tres días, recorriendo su chacra, constató que una vaca de la raza Normando de 8 años, de su propiedad, estaba faenada, habiéndose dejado en el lugar, la cabeza, las vísceras, el cuero y los huesos. El denunciante avaluó el perjuicio en U$S 200. Investiga Seccional 7ma.