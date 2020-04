El viernes 13 de marzo fue el día señálado, en la misma medida que los primneros casos de Coronavirus se revelaron en Salto. Más la suma en Montevideo, implicó que se fueran suspendiendo sin mediar burocracia alguna, los partidos que se jugarían en ese fin de semana. La Organización del Fútbol del Interior bajó la cortina.

El lunes siguiente desde los neutrales de la Liga Salteña el objetivo: frenar el ciclo.

Ya no más entrenamientos, en la medida que la cuarentena goleó la puerta como decisión gubernamental, para limitar los marcos de contagio. Hasta el momento, las selecciones clasificadas y la disputa de las instancias finales del Torneo, simplemente en penumbras. Porque además, es imposible el manejo de fechas.

OFI tampoco lo hace.

En tanto a nivel de la Liga Salteña, tampoco se pueden proyectar planes deportivos, desde el momento que no NO EXISTE SEÑAL CONCRETA, sobre cuando será posible despuntar a una normalidad en la acción, más o menos consistente.

CUESTIÓN DE OPCIONES

A través de EL PUEBLO, algunos enfoques no han faltado, entre informaciones fragmentadas y opiniones acumulándose en el terreno de la hipótesis. Por eso debiese manejarse esas mismas opciones con un criterio capital, porque tampoco es posible asegurar nada.

Sin embargo en la medida que fluye el tiempo y el virus sitia sin más vueltas, entre presidentes de clubes de la Liga Salteña, no han faltado puentes tendidos a distancia.

Pero son ideas. Son conjeturas. Son posibilidades. Si no se tiene certeza de fechas, es imposible que algún atisbo de comienzo de la temporada sea posible. Pero de última, surgen nuevas proyecciones.

DIRECTO A LA FUENTE

Un presidente de club por ejemplo, le transmitió a algunos de sus pares. Sobre esa base, es cuestión de exponerla: «iniciar el Campeonato Salteño en setiembre y terminarlo en abril, con una tregua de fin de año. ¿Qué es lo válido?: no afrontar calendario alguno en los meses de mayo, junio, julio y agosto, los meses en que la disminución de temperatura barre con las ganas de ir al fútbol. Pero además en ese caso, se tendría que dejar sin efecto la participación de Salto en el Campeonato del Interior».

El presidente en cuestión reconoció que «por ahora estoy en soledad con esta idea, pero la fui comentando para que por lo menos se analizara. De lo que se trata es que se pueda ir proponiendo, más allá de la incertidumbre que rige para todos».