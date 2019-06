El director del Ballet Nacional del Sodre de Uruguay (BNS), el español Igor Yebra, dijo a Efe que uno de sus objetivos al frente del mismo es traducir los valores uruguayos con creaciones propias.

Algo que hará en 2020 con la puesta en escena de «La tregua» -novela del escritor uruguayo Mario Benedetti- y que ya hizo con «El Quijote del Plata», danza que relata los últimos años del coleccionista uruguayo obsesionado con la obra quijotesca Arturo Xalambrí y que en julio y agosto irá a varios festivales españoles.

»Creo que como director de un ballet nacional tengo que representar los valores de la nación y del país y darle importancia a eso. Ya que son ellos (los uruguayos) los que lo están pagando y los que lo están apoyando», declaró el también bailarín y coreógrafo durante una entrevista con Efe en una de las salas de ensayo del auditorio.

Aunque este sábado el elenco dejará de un lado los colores celestes de Uruguay para vestirse de riguroso blanco e interpretar la obra del ucraniano-francés Serge Lifar «Suite en blanc» y de vestimentas de vivos colores confeccionadas por el pintor español Pablo Picasso en «El sombrero de tres picos».

Dos obras que pese a ser completamente opuestas, ya que una es «una joya del ballet clásico» y la otra es una «locura» que lleva al escenario bailes tradicionales españoles como la jota, componen el espectáculo «Noche francesa».

»Es una manera de darle al público dos cosas totalmente diferentes pero que tienen un mismo argumento, una misma manera de ser, que es la danza», recalcó el que fue el primer bailarín estrella del Ballet de la Ópera de Burdeos (Francia) entre 2006 y 2016.

Yebra explicó que el ucraniano-francés Serge Lifar creó «Suite en blanc» en 1943 para las estrellas de la Ópera de París, por lo que del 22 al 29 de julio se subirán al escenario todos los solistas y primeros bailarines del BNS para mostrar sus «habilidades técnicas y su personalidad».

»La ‘Suite en blanc’ es como estar desnudos. Yo siempre digo: ‘Los ballets más difíciles para un bailarín son esos’», remarcó y explicó que en esta coreografía neoclásica los bailarines se enfrentan a un fondo negro vestidos totalmente de blanco, tutú para las mujeres y mallas para los hombres.

Yebra, que hace ya un año y medio que tomó el mando de la compañía tras la retirada del argentino Julio Bocca, contó que este proyecto se hizo contra el reloj para acompañar a la exposición «Picasso en Uruguay», que exhibe el Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo hasta final de este mes.

»Pensé que el ballet no podría faltar y pensé que habría que traer algún ballet con la firma de Picasso y ahí fue cuando metimos esto con calzador», detalló el también actor, que, además, anotó que fue por esa rapidez por lo que no han podido acompañar esta obra con la música de la Orquesta Sinfónica.

Para su próxima creación, el homenaje a Benedetti por el centenario de su nacimiento (1920-2009), el tiempo no será un impedimento, pues aunque se estrenará el año que viene ya está el equipo montado -en su mayoría uruguayo- y llevan meses reuniéndose.

»Tenemos una historia que es 100 % uruguaya de un escritor mundialmente conocido», recalcó y explicó que está siendo todo un reto pasar a la danza esta historia que relata la vida de un montevideano en 1959.

Pese a no tener la pieza terminada, Yebra adelantó que están intentando recrear la «atmósfera de angustia» de esta novela, que describió como una obra «maravillosa».

»No puedes contar la historia como está en el libro en un ballet, lo que vamos a intentar es crear esa sensación de lo que ‘La tregua’ significa cuando uno la lee», apostilló.

Como esta pieza se estrenará el año que viene, la ganadora del Óscar de la danza -el Benois de la danse-, María Noel Riccetto, no formará parte del elenco, ya que este año será su última temporada.

El bailarín vasco comparó a Riccetto con Maradona y Pelé y dijo que en la danza como en el fútbol, después de que una gran figura se vaya, esta se queda en la memoria del público y el resto del espectáculo sigue con normalidad.

»Tampoco hay que tener miedo hacia lo que es la ley de la vida», anotó el artista, quien señaló que su papel como director también es «sacar las figuras emergentes y sacar símbolos» que impulsen a la compañía.

Sarah Yáñez-Richards

Montevideo, 22 jun (EFE).