Y sin dudas es así, y esto lo bueno que tiene cada incio de campeoanto, esta vez debemos hablar de lo que será la próxima semana, el arranque del campeanto “Salteño” de Futsal a nivel local en ambas divisionales.

Son diecinueve (19) equipos los que estarán participando en esta temporada 2016 – 2017 de la competencia a nivel local (ocho en la divisional “A”, y once en la “B”) en una temporada que según hemos observado cómo se han

conformado y preparado, la mayoría de ellos, queda claro que se avisora un campeonato por demás atractivo, y competitivo tanto en la “A”, como en la “B”

Igual chance, la misma ilusión, e idéntico objetivo desde el vamos para todos, después se sabe, existen varios aspectos referidos al juego (y por qué no a la forma de “encarar” la competencia) en esta disciplina que terminan siendo determinantes, a la hora de obtener los resultados, y lógicamente los objetivos planteados, esto es así, y no le busquemos más vueltas.

Debe quedar claro…esto no es fútbol “once”

En la medida que esto se entienda (y nadie es dueño de la verdad), seguramente cada equipo sacará su mejor rédito, esto es así, y es más, es algo que ha quedado demostrado a lo largo de varias temporadas pasadas. Es un mensaje que en la medida que se pueda entender desde el vamos por patte de los actores, llámese Cuerpo Técnico y plantel de jugadores en cada caso, seguramente servirá a más de uno…esto no es fútbol de cancha grande, esto no es fútbol “once”, aquí los aspectos básicos de la disciplina (velocidad y precisión por ejemplo), juegan un rol clave y preponderante, a la hora del rendimiento, y la prodcción de cada equipo en cancha, las cosas como son. Esto es un juego colectivo, y estratégico, donde la parte física es fundamental, a la hora de la competencia, aquel equipos que haya preparado de la mejor manera cada aspecto referido a los trabajos de pre temporada realizados, con la mayoría de los jugadores que luego suponemos serán los que afronten desde el inicio y hasta el final la competencia.

Es que esto ya sucedió antes, cuando un equipo venía muy bien ubicado en tabla, y mientras ha contado en su plantilla con tal, o cual jugador , que aparte juega en el futbol “once”, a la hora de iniciar la competencia oficial del ftbol salteño, los mismos dejan de jugar Futsal para enrolarse a sus equpos de la L.S.F, esto ha pasado y lo ha “sufrido” más de uno, de los que parecían tener chace real de campeonato en algún momento, y luego vieron “derrumbarse” sus ilusiones debido a dicha situación, al ver totalmente diezmado su plantel, más que nada cuando se trata de jugadores destacados, ¿se entiende? Es simplemente un dato el que aportamos, que quizá (o no), pueda ayudar a más de uno, por eso lo analizamos previo al inicio de la competencia, luego este lo podrá tomar, o dejar, está en cada uno…las cosas como son.

DANIEL SILVEIRA