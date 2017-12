Un masculino mayor de edad denunció que, próximo a la hora 18:30 del día domingo, se retiró de su domicilio de barrio Villa España, y a la hora 02:30, cuando regresó, notó que personas extrañas habían ingresado a su finca tras forzar una reja de una ventana del fondo, dejando la casa en completo desorden y hurtando los siguientes efectos: dos televisores LED marca Samsung, uno de 32” y el otro de 42”; un play station 4; una bicicleta marca GT modelo Avalanche, rodado 26, de color negra con blanca; dos notebook, una gris y otra negra; dos soldadoras, una de marca Neo y la otra de marca Goleen; U$S 1.500, $30.000; dos taladros marca Bosch; dos amoladoras; una sierra circular; herramientas varias (destornilladores, juego de dados, llaves de boca, llaves estriadas); una cámara de fotos semi profesional marca Nikon de color negra; un home theatree de color negro cuya marca no recuerda; cuatro cañas de pescar; cuatro reeles de marca dawa.

No avaluó el monto de perjuicio. Investiga Seccional 2da.

SE LLEVARON

ELECTRODOMÉSTICOS,

JOYAS, ROPA Y TRES

CASCOS

Una femenina mayor de edad denunció que, próximo a la hora 22:30 del domingo, se retiró de su domicilio de barrio Villa España, la que quedó sin moradores, y al regresar hora 03:30, constató que tras dañar el vidrio de una ventana lateral, ingresaron a la finca, hurtando los siguientes efectos: un Led marca LG de 32”; un DVD marca Spíka; dos máquinas de cortar pelo; tres anillos de oro y plata; una alianza de oro; dos esclavas de oro y plata; vestimenta y tres cascos de motos.

Al lugar, concurrió personal de la Policía Científica. Investiga Seccional 5ta.

LLEGÓ A SU CASA

Y TODAS LAS PUESTRAS

ESTABAN ABIERTAS

La denunciante, femenina mayor de edad, posee una finca en barrio Dickinson, la que se encuentra sin moradores, debido al fallecimiento de un familiar; en la mañana de ayer, a la hora 09:00, al concurrir al lugar, divisó que la puerta principal estaba forzada y las del fondo abiertas, constatando que le habían hurtado los siguientes efectos: un televisor de 14”, cuatro sillas plegables, una mesa de madera, dos parlantes grandes, un ropero de dos puertas, dos cajas conteniendo ropa y zapatos varios y dos cajas conteniendo accesorios de cocina. Avaluó el perjuicio en $ 15.000. Investiga Seccional 2da.

HURTO Y

RECUPERACIÓN

DE UN BIRRODADO

Un masculino mayor de edad denunció que, el día domingo, próximo a la hora 23:00, dejo estacionado dentro de un Club Deportivo de la zona céntrica, su moto marca Vital 110cc, matrícula HKY334, de color rojo; a la hora 04:00, constató su hurto; avaluando el perjuicio en $ 10.000.

De acuerdo a la información recabada, personal policial concurrió a un terreno baldío ubicado en el asentamiento La Esperanza, donde encontró el birrodado tapado con un nylon, faltándole las ruedas; se procedió a su incautación.

Notificado el denunciante, reconoció su motocicleta, siendo entregada bajo recibo. Intervino Seccional 2da.

HURTO DE

VEHÍCULOS

Próximo a las 17:00 horas del domingo, un masculino mayor de edad denunció que, dejó estacionada frente a una finca de calle José Pedro Varela al 700, su motocicleta marca Vital 110 cc, matrícula HLD 860, de color negra, y al ir a ocuparla a los 45 minutos, constató su hurto. Agregó que, dentro del baúl, tenía su billetera con la suma de $ 6.000 y documentos personales. Avaluó el perjuicio en la suma de $ 35.000. Investiga Seccional 1era.

En el día de ayer, próximo a la hora 00:30, un hombre mayor de edad denunció que, llegó a su finca en barrio Talleres Norte, dejando en la vía pública y sin traba de seguridad, su motocicleta marca Winner, modelo Bis Pro, matrícula HIV085, de color negra; a los diez minutos, constató su hurto. Avaluó el perjuicio en la suma de $ 15.000.

Investiga Seccional 2da.