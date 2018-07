«La manera en la que luchan por esa camiseta debería ser tema de enseñanza en cada escuela de fútbol en el mundo», comenta el sitio inglés.

Fue un partido duramente peleado con la Celeste clasificándose a cuartos de final del Mundial de Rusia 2018 gracias a dos goles de impecable factura anotados por Edinson Cavani y la capacidad del conjunto charrúa para defender la ventaja 2-1, luego del tanto del empate conseguido por Pepe.

Uruguay logra una épica victoria con dos golazos de Cavani y elimina a Portugal y Cristiano Ronaldo del Mundial de Rusia 2018.

Tanto la definición del ariete del Paris St Germain como la solidez del equipo en conjunto fueron destacados por los comentaristas de la BBC como las razones detrás del triunfo.

«Uruguay mereció la victoria totalmente», dijo el exdelantero de la Premier League inglesa Dion Dublin. «Se mostraron organizados y tenaces, y Cavani anotó dos goles increíbles».

«Permitieron que cada departamento hiciera su trabajo. Dejaron que los defensa defendiera, que los mediocampistas crearan y que los delanteros pusieran el balón dentro de la red».

El editor de deportes de BBC News Mundo, José Miguel Pinochet, añadió que fue tal el despliegue del conjunto uruguayo sobre la cancha que parecía que habían más camisetas celestes que lusitanas.

«Son muchos más que tres millones», comentó Pinochet haciendo referencia a su población.

«La manera en la que luchan por esa camiseta debería ser tema de enseñanza en cada escuela de fútbol en el mundo».

«Claramente juegan con el aliento de todo el país apoyándolos y responden en el campo dejándose el alma en cada pelota», concluyó Pinochet.

Ronaldo «aislado»

Luego del primer tanto de Cavani, anotado en una perfecta combinación con Luis Suárez, el experto en fútbol sudamericano de la BBC, Tim Vickery exclamó: «Suárez más Cavani son más que Ronaldo».

La Celeste mostró una gran capacidad defensiva para anular a Ronaldo.

Dublin destacó que Ronaldo no recibió suficiente ayuda de sus compañeros. «Portugal no pudo levantar su juego al nivel del adversario».

Durante el partido el periodista de la BBC, Tom Rostance, también destacó la seguridad en la retaguardia que ofrecen Diego Godín y José Giménez.

«No podrías escoger dos mejores centrales para defender tu vida. Son sorprendentemente de la vieja escuela».

Y ya mirando hacia adelante hacia el partido contra Francia en cuartos de final añadió que «tengan la certeza de que Uruguay no le dará a Mbappé ningún tipo de espacio para correr a sus espaladas».

El periodista Gary Rose, por su parte, apunta que la lesión de Cavani sería sin duda un golpe, pero añade que este equipo uruguayo es probablemente más grande que la suma de sus partes.

Contra Portugal lucieron bien equilibrados y si bien concedieron un gol, fue el primero en 597 minutos de fútbol una seguidilla que se remontaba a agosto del año pasado.