Una pugna para diez

«El campeonato de fútbol 5 es básicamente dirigido a los diferentes entes que trabajan en el ramo de la salud. Por eso apuntamos a la participación de equipos que representan a nosocomios hospitalarios, farmacias, emergencias médicas y odontólogos. Está creado y dirigido a fomentar la confraternidad entre los trabajadores de la salud con el fin de recrear y distender un poco la mente desgastada por el estrés que se vive a diario, al tratar con algo tan valioso que tiene el ser humano como es la salud».

El hecho es este y es válido remarcarlo. Desde GABRIEL ROSCONI (presidente de Sportivo Rodó), la iniciativa ha cobrado vuelo y los registros no faltan otra vez, para que vaya ganando espacios el Campeonato de Fútbol 5 a nivel de empresas particulares u organismos que tienen relación directa con la Salud. En EL PUEBLO, una manera de apuntar a los aspectos claves de la organización y repasar la nómina de quienes serán protagonistas. Es la segunda edición consecutiva, ahora se viene la segunda, con 10 equipos en pugna, dos más que en la temporada 2018. Es del caso la mención, para acentuar las palpitaciones,

********

Emergencia EMI

Emergencia. UCMS

Farmacia Albisu

Farmacia. Vanth off

Farmacia. CAM

Enfermería. CAM

Hospital Regional Salto

Sanatorio Uruguay

Hogar Casa Aurora

Centro odontólogico OAS

El torneo se disputará en cancha de fútbol 5 de Arsenal desde el próximo lunes, en régimen todos contra todos y clasificando los 4 primeros a semi-finales, surgiendo los dos finalistas a disputar la copa y premio principal que es una cena para 10 personas en parrillada «la Bandera». Desde EL PUEBLO la cobertura no dejará de ser puntual.