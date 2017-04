Asunción, 22 abr (EFE).- La Fiscalía paraguaya imputó hoy al exintendente de la localidad de Guayaibí, en el norte de Paraguay, por la presunta malversación de 3.000 millones de guaraníes (unos 545.000 dólares) cuando estaba al frente del gobierno municipal. La Fiscalía imputó al exalcalde Ever Aguayo como supuesto autor de los hechos punibles de lesión de confianza, exacción y administración en provecho propio, según un comunicado del Ministerio Público.

Según la investigación, durante el período en que Aguayo se encontraba al frente de la gestión municipal, entre 2010 y 2015, adjudicó obras a varias empresas, pero estas fueron ejecutadas de manera parcial.

Entre estas obras inconclusas o no realizadas, supuestas obras de elaboración y reparación de sillas pedagógicas y otros proyectos de inversión, la Fiscalía calcula que Aguayo presuntamente malversó fondos procedentes del Gobierno paraguayo, como royalties o recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), destinado a mejoras en infraestructura educativa.

Además, la Contraloría General de la República emitió informes sobre las órdenes de pago firmadas por Aguayo durante el ejercicio fiscal 2013.

En el marco de esta investigación, la Fiscalía realizó dos allanamientos, en los que se incautaron documentos, pero no se pudo detener a Aguayo, que se encuentra prófugo, por lo que el Ministerio Público pidió que sea declarado en rebeldía. EFE