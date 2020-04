Se trata de un joven salteño que dominaba la zona sur de la ciudad

Varios delitos le fueron imputados al capo narco salteño y su esposa, los que fue capturado el pasado fin de semana en la ciudad de Bella Unión, donde estaba oculto de la Policía, luego que los investigadores lo buscaran tras un tiroteo en una guerra por territorio, hace algunos días en el barrio Don Atilio.

«Se realizaron más de 30 allanamientos, además de 40 ingresos a viviendas con autorización de los dueños. El último procedimiento se llevó a cabo en Bella Unión, porque las personas iban huyendo, y de todo este operativo resultó que el día 25 de marzo hay otro herido, que es un menor de edad, en un hecho en la vía pública, uno en un brazo y otro que va alojado en su columna», señaló la fiscal Gutiérrez.

Además sostuvo que de los involucrados en esta banda, también hubo casos de ajustes de cuentas intracarcelarios, ya que varios están presos, lo que motivó que las autoridades decidieran el traslado de varios de estos reclusos a recintos penitenciarios del departamento de Montevideo.

La fiscal que pidió la imputación de estos delincuentes señaló que en definitiva lo que se logró fue «desarticular una de las principales bandas de delincuentes de Salto, logrando la condena de cuatro de ellos por 10 delitos, que oscilan entre el tráfico de estupefacientes prohibidas en sus diferentes modalidades, negociación y tenencia no para su consumo. Tráfico internacional de armas y municiones, tráfico interno de armas y municiones, incendio especialmente agravado, violencia privada agravada, amenazas agravadas, receptaciones, encubrimiento, bueno se trata de un elenco bastante importante de delitos».

La autoridad judicial manifestó que entre lo más destacado de todo este procedimiento es que «se logró el trabajo en conjunto entre dos fiscalías, la de 1º y la de 3º turno, en conjunto con la Policía. Y se logra la incautación de drogas como cocaína, pasta base y marihuana, de armas de alto poder de fuego».

Lo llamativo para la justicia es que para las autoridades judiciales las armas incautadas eran «de un poder letal superior a las que tiene la Policía, las cuales traspasan chalecos antibalas, e inclusive algunas de las municiones son armas de guerra, no son de venta al público en el Uruguay y también logramos la incautación de drones, con cámaras de filmación que tenían los delincuentes, binoculares, balanzas de precisión y todos los elementos que están habitualmente asociados al tráfico de drogas».

La fiscal letrada departamental de 3º turno, señaló que «en definitiva, hoy se terminaron de condenar a dos de los principales líderes de esta banda de narcotraficantes, a uno de ellos con su esposa, y en penas que oscilan desde los 3 años y 6 meses de penitenciaria en un elenco muy variado».

Informó además que junto a ellos había un ciudadano brasileño que fue deportado por estar fugado de la cárcel de Uruguayana, que tenía en su haber cargos por Homicidio.

Gutiérrez reconoció que esta banda de delincuentes había asolado en los últimos tiempos a algunos lugares de la zona sur de la ciudad y que el delincuente tenía cierta ascendencia sobre muchos jóvenes, quienes ejecutaban muchas veces actos delictivos en función de los acuerdos que pudieran tener.

Asimismo, consideró que con el desmantelamiento de esta banda de la zona sur de la ciudad, las cosas pueden llegar a calmarse un poco más, aunque reconoció que todavía quedan otros grupos delictivos que deben ser atacados por la Policía.

No obstante, la fiscal Gutiérrez señaló que este caso tiene más derivaciones y que seguirán trabajando en la misma línea junto a la Policía en los próximos días para poder dar con los responsables y cabecillas de estas bandas de delincuentes.