Este miércoles 21 de julio, el Presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Fernando Mattos y el Vicepresidente, Conrado Ferber, hicieron entrega al Secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, de la primera partida de dinero que el instituto donará al Fondo Solidario Covid-19.

En total serán 10 entregas, iguales y consecutivas, por un monto total equivalente a US$ 20 millones que aportará INAC.

Esta contribución se enmarca de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 19.874 del 8 de abril de 2020 y la resolución de Junta de fecha 11 de mayo de 2020.

También estuvieron presentes en la entrega el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, el Subsecretario de esa cartera, Ignacio Buffa y la Directora General de Secretaría del MGAP, Fernanda Maldonado.

El presidente de INAC, Fernando Mattos, dijo que «con mucho gusto transferimos estos fondos para apoyar el accionar del Poder Ejecutivo contra el coronavirus» y aseveró que este aporte «es un apoyo aprobado por unanimidad de la Junta y absolutamente necesario para mitigar las consecuencias de la pandemia».

Por su parte, el Ministro Uriarte valoró este gesto y declaró estar «doblemente orgulloso», por un lado «por el esfuerzo del sector productivo» y «como integrante del gobierno y representante del Poder Ejecutivo». Agregó que ha sido testigo «de los dos lados» y subrayó sentirse «muy orgulloso» al ver «el gesto de solidaridad» que tiene el sector productivo. Deseó que «este tipo de gestos sea contagioso, porque la batalla aún no está ganada».

El Secretario Álvaro Delgado agradeció «en nombre del Poder Ejecutivo y en nombre de la sociedad» la voluntad de aportar «un grano de arena» que definió como «más que un grano es un médano». Destacó el hecho como «un ejemplo para que otras instituciones puedan ir en el mismo camino y sentir que esto no es un tema solamente de salud pública, pero también de la sociedad y del país, en el que todos estamos comprometidos».

Delgado señaló que «es un gusto» venir en nombre del gobierno nacional a recibir este tipo de aporte genuino, que si bien «son recursos públicos, tienen origen privado», porque «lo aportan los productores, la industria frigorífica y los consumidores, que hacen posible que funcione INAC y la Junta tomó una decisión histórica, tanto en el monto de donación, como en el gesto solidario».

En ese sentido, agregó que esta acción tiene «un componente muy importante» dado que «INAC se siente parte de una solución» y por eso destacó que «es el ejemplo» de cómo «una institución muy particular y multipartita está dando una señal de involucramiento en un problema que nos compromete a todos». Fuente: INAC