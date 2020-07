El cierre del primer semestre del año muestra una contracción en la actividad de faena y en los niveles de exportación de carnes, pero se avizora una recuperación.

Las cifras del período enero – junio 2020 fueron presentadas en un informe técnico ante la Junta del Instituto Nacional de Carnes.

En materia de exportación, en el primer semestre del año se registraron ingresos por US$ 888 millones por concepto de todas las carnes; un 18% menos (US$ 189 millones) respecto al mismo período que el año anterior.

Las ventas a China representaron ingresos por US$ 402 millones, lo que significa una reducción del 33% respecto a igual período de 2019. Durante ese período las exportaciones de carne a China fueron el 45% del total en el rubro ingresos. El mercado del Nafta aumentó un 41% respecto al mismo período de 2019, ubicándose en segundo lugar con 25% de los ingresos, seguido de la Unión Europea con 15%.

La carne bovina representa el 84% del total y obtuvo en el primer semestre de 2020, US$ 748 millones, lo que significa una caída de US$ 147 millones frente al 2019.

El volumen de carne bovina exportado durante el primer semestre de 2020 fue 21,6% inferior en comparación con igual período de 2019. Esta cifra representa 53 mil toneladas menos en equivalente peso canal, mostrando además una diferente distribución entre los mercados.

China continúa siendo el principal destino representando el 50% del volumen, pese a la reducción en un 37% de sus importaciones respecto al 2019.

Otros destinos tuvieron variaciones positivas en materia de volumen, como es el caso del Nafta o la Federación Rusa.

En relación a la faena, una contracción en los primeros meses de 2020 fue pautada por una disminución de 21,3% respecto al mismo período del 2019, equivalente a 256 mil cabezas menos.

Esta tendencia se dio en todo el semestre, pero con principal acento en abril, con un 35% menos que 2019.

Del total de bovinos faenados, 98.700 fueron novillos de corral y 40.356 fueron vaquillonas.

Hubo un aumento en todas las categorías de la faena de corral de un 11 %, significando el mayor porcentaje de los últimos tres ejercicios.

Con respecto al precios de las hacienda, el semestre cerró con estabilidad en los precios y con valores inferiores a los del primer semestre de 2019.

En el mes de Junio 2020, la caída se ubica en 11% para la categoría Novillo Gordo, 15% para la Vaca Gorda y 9% para la Vaquillona.

A partir del mes de abril, el precio del Novillo Gordo fluctúa por debajo del de 2019, al tiempo que la faena comienza a mostrar señales de recuperación para ese período.

No obstante, para las categorías Novillo Gordo y Vaquillona Gorda los promedios acumulados se mantienen por encima de los registrados en el 2019.

En el mercado doméstico, por su parte, en los primeros cinco meses del 2020 el consumo total de proteínas mostró una caída de 9,2% respecto al mismo período del año anterior. Este comportamiento se explica por una disminución en el consumo de todas las carnes, con excepción de la carne aviar que mostró un incremento del 7,5%.

La carne bovina proviene mayoritariamente de la faena nacional, no obstante se observa que en los cinco primeros meses de 2020 uno de cada 4 kg es de origen importado (25%, frente al 13% del mismo período de 2019), lo que acentúa la tendencia de crecimiento en las importaciones de carne bovina, ya observada en 2019.

En el caso de la carne porcina, la tendencia a abastecerse de la importación continúa, ubicándose en 72% para Enero- Mayo del 2020.

Al cierre del semestre los precios al público de la carne bovina muestra una leve contracción de 0,4%, mientras que la carne aviar y porcina aumentaron 3,78% y 8,37%, respectivamente desde a Diciembre 2019. El IPC en el mismo período se incrementó en un 6,78%.