Consultamos al Presidente del INALE, Ricardo de Izaguirre, que preside la institución que llevo adelante la iniciativa de los productores de SOFRILS, tratando de cambiar la remisión de los productores a la pasteurizadora salteña, teniendo en cuenta la baja unilateral de precios de la leche a partir del primero de enero y un manifiesto mensaje de desinterés por la producción local por parte de la empresa LACTALIS. A ese respecto De Izaguire respondió a nuestras consultas del siguiente modo:

¿En qué está la negociación para los productores de SOFRILS por parte del INALE con PILI, con el fin de cambio de destino de la remisión?

Nosotros recibimos la solicitud de los productores de esa zona, precisamente de SOFRILS, con respecto a la baja de precios que se había producido por la empresa LACTALIS a los productores de esa zona. El precio que hoy va a pagar a partir del primero de enero la empresa no cubre los costos que tienen los productores, por lo cual sucede lo que ya había sucedido tiempo atrás en el cual los productores estaban recibiendo en algún momento hasta la mitad del precio que el resto de la lechería. Y eso llevó a que nos solicitaran la posibilidad de llegar a otras industrias. Nosotros hablamos con la empresa PILI, con el titular, Homero Nolla. Y, precisamente esta empresa está precisando leche para poder hacer frente a inversiones que realizó y, que realmente necesitan contar con más cantidad de litros para cumplir con sus obligaciones. Esas fueron nuestras gestiones, del lado de la empresa se consideró que era viable y ha habido conversaciones directas entre el empresario y los productores; nosotros no intervenimos, planteamos la posibilidad del recibo y del pago, del precio de esa leche, que se nos comunico que va a ser el mismo que reciben los otros productores de la PILI. Después los temas de logística, recolecciones, y, otras características de este acuerdo quedaron en manos de los productores y la empresa.

¿También hubo gestiones con CONAPROLE?

Sí, nosotros antes de fin de año habíamos estado conversando con SOFRILS precisamente, recomendando algunas tareas a realizar. Fue un diálogo muy bueno con toda la directiva y los otros productores, en la cual planteaban los productores hacer algunos arreglos ya sea en caminería, playa de estacionamiento en los predios para cargas más grandes y algunas cosas que mejoran la calidad del producto. Y eso se lo comunicamos a la empresa CONAPROLE, con Gonzaga que es el que actúa en esa zona y después no supimos qué grado de avance. Seguramente en ese caso, el de CONAPROLE, los avances sean individuales, aquel productor que esté convencido que vale la pena hacer las inversiones para mejorar esas características de calidad y acceso al predio. Como CONAPROLE ya tiene su línea nos parecía que fuera factible que se fueran los productores que lograran esas condiciones.

¿Qué juicio le merece la impronta de la empresa LACTALIS con los productores de SOFRILS?

Es una característica que tienen las empresas extranjeras de lechería, nosotros tuvimos la mala experiencia en el sur, respecto a los que fue ECOLAT y después SCHREIBER. Empresas que en determinado momento las condiciones de negocio no servían y se retiraron del país. Con poco aporte en lo que se refiere a desarrollo de cuencas, el estímulo a los productores para poder seguir creciendo, poder sembrar, lograr financiar y tener asistencia técnica. Con LACTALIS es exactamente lo mismo, no conseguimos que haya involucramiento de la empresa, no ya en este caso que ya es extremo de pagar menos, sino de poder integrarse a proyectos que tenemos en el norte, del INALE con OPP, con las intendencias. Fundamentalmente la de Paysandú en la cual junto con SOFRILS, la asociación de lecheros de Paysandú a los cuales las empresas CLALDY. CONAPROLE, también PILI, que está ahora con dificultades, con menos pujanza, pero si dispuesta a colaborar, en llegarle a sus productores con asistencia técnica y financiamiento de inversiones, fundamentalmente en lo que se refiere a las planificaciones de cultivos de otoño como se está planificando ahora o las de verano o las de reservas forrajeras. En esos aspectos que son puntuales, que son a corto plazo, pero que importa tener financiamiento las empresas buscan tener su producto estando al lado del productor proporcionándole esa posibilidad. En el caso de esta empresa, al contrario, nosotros hemos encontrado poca intención de participar; y, es más, el mensaje que le ha dado a los productores de que no está necesitando más leche, sino que le interesa el mercado interno, nos deprime cuencas y nos cuestiona la participación de empresas extranjeras en el sector industrial. No así en el primario. Los agentes participantes de emprendimientos de inversionistas en el sector primario, existen en lechería, son muy pujantes, son necesarios y muy útiles. Y aquellos que realizan todo su proceso, tenemos empresas que producen su leche y también industrializan, que son muy positivas para la lechería, están en la línea que a nuestro entender la lechería debe seguir.

Le consta la angustia de los productores de SOFRILS, ¿en qué tiempo o instancia se puede producir el cambio de remisión?

Eso depende de los acuerdos que logren los productores con la empresa. El tema es privado, nosotros no hemos participado, simplemente poniendo el contacto y empujando para que esos acuerdos se realicen. Hemos dejado esa instancia de acuerdos directos entre SOFRILS sus productores y sus socios, y la empresa, para que los acuerdos sean hechos y nosotros estimularlos. No me animaría a dar plazos.

Precio de leche al productor subió en 2017, pero cerró el año en baja

El precio de leche recibido por el productor en 2017 logró el mayor promedio mensual de los últimos tres años, con $9,74 por litro, pero cerró el año con una tendencia de baja.

En diciembre cayó por sexto mes consecutivo medido en pesos. El promedio por litro fue de $ 9,40, 1% por debajo de los $ 9,53 del mes anterior y el segundo valor mensual más bajo en el año detrás de los US$ 9,03 de enero, de acuerdo a datos procesados por el Instituto Nacional de la Leche (Inale).

El precio por litro en diciembre fue 4% superior a los $ 9,03 de diciembre de 2016. El mayor promedio mensual de 2017 se alcanzó en mayo, con $ 10,23 por litro.

En dólares el panorama es de mayor estabilidad vinculado a la variación del dólar, logrando en diciembre por cuarto mes consecutivo un promedio US$ 0,33 por litro. Lo que representa un 4% arriba de los US$ 0,31 de un año atrás.