Pueblo Lavalleja. Por Yamandú Leal

Se descubrieron simbólicamente las dos banderas, el Pabellón Nacional y la del Secretariado Uruguayo de la Lana y compartimos las palabras del presidente de la institución Juan José Gambetta.

“Brevemente les voy a hacer una pequeña historia; cómo llegamos al nombre que va a tener este campo del SUL. Nosotros hicimos a nivel interno entre funcionarios y directivos, también mediante consultas con las gremiales, que propusieran nombres; de esos nombres se les proponía que mandaran un seudónimo, no sabíamos quiénes estaban haciendo la propuesta”, dijo.

“Luego se estableció un comité formado por los expresidentes de la institución, el actual gerente y el anterior gerente de la institución donde evaluamos las diversas propuestas que nos habían enviado todos aquellos que participaron en aportar nombres para este campo. El voto de la comisión fue unánime; el nombre fue propuesto a la secretaría directiva del Secretariado Uruguayo de la Lana; también allí se aprobó en forma unánime. Fue un trabajo fácil y sencillo por suerte y muy democrático”, expresó.

“También es importante cuando se trata de hacer algo que va a permanecer por muchísimo tiempo y con el objetivo que tiene este campo que – como decíamos hoy – es un campo para mostrar tecnologías innovadoras, un campo para capacitar, para transferir, de referencia. Acá en el norte le vamos a pedir al señor ministro que nos acompañe para hacer la apertura y capaz le vamos a pedir a algún técnico de la institución que hoy ya está jubilado. Mario Azarini que nos acompaña para juntos hacer este descubrimiento”, manifestó.

“El destino puso rápidamente que fuera como un técnico, un excelente docente en la Facultad de Agronomía en el año 1973; se tuvo que retirar en el momento del Golpe de Estado, pero hubo dirigentes que tuvieron la visión de que esos excelentes técnicos hubieran quedado sin trabajo en la producción ovina y que pensaba desarrollar en ese momento que era la investigación en ovinos.

Todos sabemos lo que ha hecho Mario Azarini a la producción de ovinos. Lo tramposa que puede parecer hoy los trabajos en época de encarnerada, las esquilas prepartos, los primeros trabajos en ecografía de ovinos, los trabajos en las parcopías, el trabajo y la obsesión de obtener más corderos, el trabajo con las ovejas mellizeras. Yo recuerdo a Mario cuando era muy joven que tuvimos el campo de nuestra familia para trabajar esos temas”, expresó.

A SU MEMORIA

Dirigiéndose a la memoria de Azarini dijo que “Tacuarembó fue un departamento donde tuviste muchos amigos y muchos predios colaboradores para hacer los diferentes trabajos. Realmente fue un maestro. Nos enseñaste muchísimo. Parte del amor que tenemos por la oveja y el compromiso, debemos muchas generaciones a ti. Pero creo que la frutilla de la torta fue la creación de corderos pesados. Parece algo sencillo pero en aquel momento a esa categoría se la llamaba Borregos.

Mario con otros colaboradores hizo un trabajo excelente para cambiar esa denominación, para crear una tecnología”.

“Por eso Mario, nos pareció que no había nada mejor para una institución como el SUL, que empieza un nuevo desarrollo, un nuevo campo a homenajear a un técnico que estuvo años trabajando por la producción ovina que estuvo años en el SUL, lo que se fueron”, explicó.

“Los más veteranos que están, los jóvenes que entran siempre me dicen que no quieren imitar. Queremos ser como él en todos los trabajos que ha hecho y sobre todo lo más importante es lo que Mario ha sido como persona”, destacó.

“El reconocimiento no es solo al técnico, sino Mario Azarini, a la persona como amigo, como docente como capacitador y realmente es un orgullo que en este campo lleve tu nombre”.

En el centro de capacitación de inmediato se descubrió la placa, que lleva el nombre del técnico Mario Azarini con el que se pretende rendirle tributo a la figura de tan noble y reconocido trabajador del campo uruguayo.