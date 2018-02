Colonia Lavalleja por Yamandú Leal

Karina Silveira: Es reunir y compartir y celabrar lo que significa un gran cambio.

Hubo más de parte oratoria que les llevaremos a continuación, en la noche que se ignauró el servicio de agua potable y la luz en la vía pública, en la zona de Javier Zorrilla, así de esta manera el acceso al Pueblo quedó iluminado. El acto se realizó en la casa de este Productor Agropecuario. Su señora, Karina Silveira, así se dirigía al público presente_ Buenas noches a todos, bienvenidos a esta casa, hoy nos preparamos para recibirlos, tenemos algo muy importante para celebrar, el tiempo no estaba bien, y nos cambio un poco los planes pero aquí está disposición la casa, para reunir, compartir y celebrar lo que significa un gran cambio, para tantas familias acá de la zona, poder contar con este recurso vital que es “El Agua”. Ya hace 20 años que estoy radicada en la zona, la verdad era algo que anhelábamos mucho, por la importancia y la salud de todos. Y también la parte de la iluminación, que estamos viendo, que también para nosotros y para la zona, es seguridad y poder disfrutar las mejoras de esos espacios que tenemos, y nuestro agradecimiento a mi vecina que estuvimos preparando esto, así que a disfrutar.

MAGELA PINTOS: Fueron muchos años de sacrificio para contar con estos recursos.

Continuando la parte oratoria- Hubo otra voz femenina, nos referimos a MAGELA PINTOS. Hola a todos, gracias por acompañarnos todos en este día, tan importante para nosotros, porque fueron muchos años de sacrificio para contar con este recurso, que es el agua, que se necesita tanto. Es una manera que marca el cambio en toda la vida de nosotros, algo que es vital, y que salen muchas familias beneficiadas. De esta forma quiero agradecer al Intendente de Salto, al Alcalde y Consejales del Municipio y funcionarios y a todos los que hicieron este proyecto, la verdad que estamos muy agradecidos por acompañarnos y espero que disfruten.

Estamos felices también por la iluminación, era un lugar donde no había mucha luz, de noche no se podía salir, y esto ahora nos brinda seguridad. Muchas gracias

CONSEJAL Ruben Silveira, del partido Colorado

VAMOS SALTO

Entre todos vamos haciendo los 16 puntos- Buenas noches, bienvenidos a todos. Quiero felicitar a esta gente porque a partir de hoy cuentan con el agua y la luz.

Quería referirme a un folleto que contenía 16 puntos, que andábamos entregando a los vecinos, en este día, quería que reflexionará, de que el Consejo se ha hecho pero debido al Consejo que tenemos, la amistad que hay entre todos vamos haciendo los 16 puntos, sin duda que se va hacer más todavía.

En nuestra próxima entrega irán los Reflexiones del Alcalde.