Los tres contenedores que llegaron al país están valuados en 10 millones de dólares

El presidente de Paraguay, Mario Abdo, anunció en su cuenta de Twitter que se incautó un contrabando de mercadería que provenía de Uruguay, en un puerto de Villeta, una localidad ubicada al sur de Asunción.

Los tres contenedores tenían una mercadería valuada en 10 millones de dólares, y estaba declarado que eran juguetes. Sin embargo, los contenedores estaban llenos de ropa.

Según publicó El Observador, la mercadería llegó desde China y estaba en Uruguay en tránsito para luego seguir viaje con destino a Paraguay.

Fuentes de la Dirección Nacional de Aduanas informaron al diario que según el protocolo es el país de destino el que debe controlar la documentación.

En Uruguay, como la mercadería estaba en tránsito, solo se debía controlar los precintos y según fuentes de la Aduana, los mismos estaban correctos.

Según informó el medio paraguayo PYN, al lugar llegó el jefe de la Unidad Interinstitucional Anticontrabando, a cargo de Emilio Fuster, y el fiscal Irán Suárez.

Fuester dijo que el fiscal profundizará la investigación para evaluar si hay funcionarios que intervinieron en el operativo.

Por su parte, el fiscal explicó que no hay facturas y que todas las prendas están sin declarar, y que no hay responsables detenidos hasta el momento.

COMUNICADO DE ADUANAS

Comunicado completo:

«Con relación a las últimas informaciones trascendidas referentes a un contrabando proveniente de Uruguay que fuera incautado en Paraguay, la Dirección Nacional de Aduanas quiere realizar las siguientes puntualizaciones:

1)Señalar que el rol de la aduana de salida en operaciones de tránsito, consiste fundamentalmente en realizar las verificaciones tendientes a preservar la seguridad nacional, combate al narcotráfico y tráfico de armas. No debe controlar posibles riesgos en la renta fiscal de destino, ni de realizar la verificación exacta de la mercadería que transita.

2)En este caso los tránsitos fueron identificados y cumplieron los requisitos correspondientes de declaración, documentación y precintado electrónico.

3)Las declaraciones de tránsito son simplificadas y no cuentan con elementos para controlar exactamente cantidades, tipo de mercaderías y valores. Dicha tarea la debe realizar la Aduana de destino, quien cuenta con una declaración de importación que sí tiene todos los elementos para corroborar lo anteriormente descrito.

4)El contrabando de importación, tanto en Uruguay como en el resto del mundo, está definido como “toda acción que tenga por objetivo la entrada al territorio aduanero en forma clandestina o violenta, o sin la documentación correspondiente, que esté destinado a traducirse en una pérdida de renta fiscal o la violación de los requisitos esenciales a la importación (Código Aduanero).

El combate al contrabando de importación debe ser desarrollado por la administración de aduana del país al que la mercadería pretende ingresar y no por la aduana por la que transita.

5) Finalmente queremos informar que por estas horas, los directores de aduana de Uruguay y Paraguay están realizando permanentes intercambios de información; que serán oportunamente trasladados a la opinión pública».