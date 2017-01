Dos vehículos fueron incendiados en la madrugada de ayer, los cuales se encontraban estacionados en los domicilios de sus respectivos dueños; en uno de los casos, se vio a dos delincuentes fugarse del lugar

VEHÍCULOS INCENDIADOS

En horas de la madrugada de ayer, un hombre constató que, su camioneta marca Kia, modelo Pregio, se encontraba incendiándose, solicitando la presencia policial y del Destacamento de Bomberos.

En tanto, otro hombre denunció que, en la madrugada de ayer, escuchó el ladrido de su perro y un golpe fuerte en el garaje de su domicilio en barrio San Martín, y al mirar por la ventana, divisó a dos individuos que salieron corriendo, no pudiendo reconocerlos. Posteriormente, vio humo saliendo del garaje y al dirigirse hacia allí, se percató que su camioneta se estaba incendiando, no pudiendo apagar el fuego, por lo que llamó a la Emergencia Policial 911 y a Bomberos, quienes lograron extinguir el foco ígneo, dando cuenta que la misma se encontraba sin ser utilizada aproximadamente hace un año, y que dentro se encontraba toda la documentación de la misma. Ambos hechos son investigados por Seccional 3ra.

DESORDEN EN LA VÍA PÚBLICA

Personal policial del GRT concurrió a calle Orestes Lanza al 1500, donde se encontraba un individuo en aparente estado de ebriedad, el cual estaba insultando y promoviendo desorden con los transeúntes que pasaban por el lugar, por lo que se procedió a realizarle las observaciones del caso, no acatando dichas indicaciones, por lo cual se procedió a su detención. Habiéndole realizado la prueba de espirometría, la misma arrojó resultado positivo. Puesto el hecho en conocimiento de la Juez Penal de Feria de 4to Turno, dispuso: “Que permanezca hasta que recobre lucidez, posteriormente cese de detención apercibimiento de conducta”. Intervino G.R.T y Seccional 3ra.