En incendio cuyo origen se desconoce consumió importante maquinaria y otros efectos en la zona de Villa Maguey.

Un masculino mayor de edad denunció que en la fecha (martes), hora 13:30, por aviso de la señora de su capataz tuvo conocimiento de un incendio en su propiedad ubicada en Villa Maguey.

En el lugar, constató que había tomado fuego un galpón de aproximadamente 6 mt por 20 mt, donde se encontraba un tractor, motos, dos bicicletas, un tanque de agua con ruedas, sierras circular, 6 o 7 bombas de agua, equipos de aire acondicionados, equipo de riegos, manguera de gotero para riego, muebles, cajones, entre otros objetos; avaluando el perjuicio entre U$S 25.000 y U$S 30.000.

Concurrió personal de Bomberos quien logró apagar el fuego y se encuentra investigando las causas del siniestro. Interviene Seccional Tercera.

SINIESTRO DE TRÁNSITO LEVE

En la fecha, hora 12:20 se tuvo conocimiento que en la intersección de calles Unión y Amorim, ocurrió un siniestro de transito con lesionado, protagonizado por los siguientes vehículos: un automóvil Volkswagen y una moto Winner.

En el lugar, los vehículos se encontraban en posición final y el motonetista estaba siendo atendido por médico de Emergencia móvil, quien diagnostico: “Politraumatizado leve; siendo dado de alta en el lugar del siniestro”.

Averiguado el conductor del automóvil manifestó que circulaba por calle Amorim con dirección al norte, al llegar a la intersección con calle Unión observa que por esta última circulaba una moto con dirección al este, a una marcha fuerte, donde colisiona su auto, cayendo, por lo que desciende y le presta asistencia.

El vehículo reporto siguientes daños: rotura de cubre radiador inferior, rayones en paragolpe delantero.

Averiguado el conductor del birrodado, manifestó que circulaba por calle Unión con dirección al este, al llegar a la intersección con calle Amorin es colisionada la moto por un auto que circulaba por esta última calle con dirección al norte, cayendo.

La moto reporto siguientes daños: desprendimiento asiento, torcedura posa-pie delantero izquierdo, rayones varios, rotura señalero delantero izquierdo.

Se les realizo prueba de espirometria con resultado negativo. Intervino Brigada de Tránsito.

ROBAN TEJIDO DEL AUTÓDROMO

Un masculino mayor de edad denunció que es encargado del Autódromo, y en la fecha próximo a la hora 05:00 sintió ruidos en el predio, divisando que 2 personas llevaban aproximadamente 30 mts de tejido galvanizado y se daban a la fuga en dirección al barrio Don Atilio. Investiga Seccional Tercera.

HURTO EN INTERIOR DE CASA DE FAMILIA

Una femenina mayor de edad denunció que se encontraba en el patio de su domicilio en calle Varela al 1000 y por descuido dejó la puerta principal recostada donde personas extrañas ingresaron y le hurtaron un celular Samsung J 1 color negro. Investiga Seccional 1ra.

HURTO A UNA CLIENTE

Femenina mayor de edad manifiesta que próximo a la hora 19:00 se encontraba realizando compras en un comercio en Barrio Salto Nuevo y en un momento dado deja por olvido sobre un canasto de ropas una billetera conteniendo documentos varios y $ 1.500, y al ir a buscarla constato que no estaba, concurriendo a hablar con el propietario el cual revisa las cámaras de seguridad observando que una femenina había agarrado la misma. Puesto en conocimiento el Sr. Fiscal de 2do Turno dispuso “ Que se recaben filmaciones por Policía Científica y se lo vuelva a enterar”. Investiga Seccional 3ra.