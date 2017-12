Villa Constitución. Por: Catalina Trinidad.

Este 13 de diciembre se produjo un importante incendio en chacras de Villa Constitución más precisamente en el fondo de el campo donde tiene su casa una de las hijas de Sergio García da Rosa , cabe señalar que debido a que fue justo cuando el día estaba con temperatura muy elevada y donde el lugar tenia importante hojarascas secas el fuego comenzó a arder muy rápido y avanzar peligrosamente hacia otros lados, vecinos del lugar y de otros lados cercanos acudieron a la pronta ayuda para lograr apagar el incendio, penosa realidad fue la repuesta de los bomberos de Salto al no acudir con la premura que solicitaba el caso aun sabiendo que nos separa 50 kilómetros es lamentable que se tuvo que esperar más de dos horas su llegada y encima enviaron una camioneta, gracias al aporte de vecinos de la Villa no termino en catástrofe ya que peligraba con tomar fuego el domicilio de la misma, hasta la fecha no se sabe que fue lo que origino el foco ígneo, solo se supo que el fuego se inicio desde la calle hacia el campo. La pregunta y la inquietud queda flotando en el aire. Constitución está totalmente desprotegido para lo que tiene que ver con incendios importantes como el que paso, si la necesidad es salvar vidas los bomberos no llegan a tiempo , no hay una coordinación correcta para cuando se tiene que acudir a un lugar a 50 kilómetros de distancia. La pregunta es, ¿qué fue lo que sucedió para que los bomberos llegaran dos horas después del llamado? A continuación compartimos la carta de agradecimiento que realizó el director de descentralización, Sergio García da Rosa; GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS, a todos los vecinos y amigos que fueron a medio día del 13 para ayudar a sofocar el incendio que se generó en el kilómetro 5,5 en el acceso a Villa Constitución, lugar donde vive mi hija mayor Verónica. Tomó fuego la chacra y el bosque de viejos eucaliptos que rodean la casa, el pasto seco y el calor hizo que se propagara rápidamente, llamaron a Bomberos, a mamá y a papá, Liana mi hija menor pidió colaboración a través de la radio local y en quince minutos habían mas de treinta personas ayudando, yo me vine lo más rápido que pude y pedimos colaboración en el Tambo de Chapáis, en lo de Guarno y a Jorge Firmen Pisacco, los minutos eran interminables pero lo antes que pudieron estaban todos con tractores, excéntricas haciendo contra fuegos, una estercolero cargada de agua y dos camiones con sendos tanques de agua, motobombas con mangueras y nuestros improvisados «bomberos» metiendo y metiendo, llegaron los bomberos en una «camioneta» con agua y ayudaron a apagar y se fueron. Llegaron últimos y se fueron primeros, no sabemos las causas y me parece que hacen lo que pueden. Los vecinos y amigos siguieron dos horas más hasta apagar del todo las 14 hectáreas quemadas. Sobre la tardecita se reavivaron unos foquitos que los volvimos a apagar, y hubo guardia toda la noche. Hubieron vecinos de Constitución que fueron después de llegar de su trabajo, por que en sus casas les dijeron del llamado de la radio. Quiero resaltar un gesto entre tantos y agradecer también, Elsa Cáceres pensó que era mi casa, por lo que salió con sus hijas a darnos socorro, en el camino le comento a una vecina «aunque sea un balde de agua le voy a alcanzar al Sergio! Gracias Gracias Gracias a Los vecinos,a los amigos de mis hijas que trabajaron 4 horas o más, a los obreros del Municipio y a su Alcalde, a los que fueron con sus equipos y al toque, a los Bomberos mas allá de su «demora», a esas gurisas que fueron a traer agua para hidratar a quienes estaban en el fuego, a quienes pusieron sus equipos a la orden, por si esa noche re brotaba, gracias a esos gestos espontáneos de una SOLIDARIDAD QUE EMOCIONA. Los daños fueron menores a pesar de la magnitud 14 hectáreas,el bosque se quemo por debajo, no hubo nadie herido, ni lastimado solo nos queda decir GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS.