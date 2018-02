Declaran alerta roja en cinco lugares.

Helicópteros y bomberos procuran combatir los focos de fuego.

Cerca de mil 900 hectáreas de vegetación han sido consumidas en las últimas 24 horas por varios incendios forestales que afectan a la región chilena de Valparaíso, en el centro del país, cuyas autoridades debido declarar alerta roja en cinco puntos de la zona, informaron hoy fuentes oficiales.

“Brigadas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), apoyadas por helicópteros y bomberos de varias localidades de la región combaten los focos de fuego, de acuerdo a informes de dicho organismo y de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi).

Según la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), en la localidad de Quilpué se mantienen activos dos incendios, en el sector El Trabajador y en el fundo Los Lunes, que en total han afectado 44 hectáreas de vegetación.

En tanto, otro incendio ha arrasado con unas 200 hectáreas de vegetación en el sector “Guindo Chico” del municipio de La Ligua, en el extremo norte de la región.

La ciudad de Valpaíso, la capital regional, está también bajo Alerta Roja por un incendio forestal en sector de la bahía sur Laguna Verde, denominado “Camino Los Lobos”, con tres hectáreas destruidas.

Por estar cercano a lugares poblados, combaten este incendio cinco helicópteros y un avión, seis brigadas de la Conaf y bomberos de Valparaíso.

En la localidad de Villa Alemana se pudo controlar en las últimas horas un incendio en el sector “Huanhualí”, en la comuna de Villa Alemana, que arrasó con nueve hectáreas cerca de lugares poblados y fue combatido por siete brigadas de Conaf, tres aviones y bomberos de Villa Alemana y Limache.

Esta ultima localidad ha sido afectada también por un incendio en el sector “Burriqueros”, que ha afectado unas 750 hectáreas y es combatido por tierra y aire.

“Desde ayer se quemaron aproximadamente y dañaron más de 900 hectáreas, pero quiero destacar que el trabajo coordinado y unidos de todas las autoridades, Conaf y Bomberos, no sufrimos ningún daño en viviendas”, dijo a radio Cooperativa Leonardo Möder, director regional de la Conaf. “Solamente hubo daños en una bodega y otras instalaciones menores, pero no se quemó ninguna casa.

No sufrió ninguna familia a raíz de estos incendios”, remarcó.

En las próximas horas aumentarán los medios aéreos, lo que permitirá aumentar el trabajo de control de los focos de fuego, señaló el funcionario.

Santiago de Chile, 11

febrero (EFE).-