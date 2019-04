El escritorio Indarte y Cía., participó los días miércoles y jueves del 206º remate de Plazarural con una voluminosa oferta que comercializó en su totalidad a muy buenos valores.

Ramiro Miranda analizó el evento en general indicando que fue un remate donde se colocó el 96% de la voluminosa consignación que se ofreció en esta oportunidad que en lo que va del año fue la de mayor volumen; “estamos en la zafra de terneros, siempre son los momentos donde aparecen los ganados y en esta oportunidad no fue la excepción”.

Comentó que hubo algún ajuste lógico en los valores, ya que “veníamos de una oferta reducida en el campo y también en los remates anteriores, y al aparecer este gran volumen, era previsible un ajuste a la baja, fundamentalmente en los terneros”.

En cuanto al resto de las categorías, indicó el ajuste fue insignificante.

Miranda resaltó que se ofrecieron más de 7 mil terneros que se vendieron en su totalidad, con mucha agilidad, sin compradores de volumen y sin operar la exportación, de manera que la oferta se dispersó entre muchos productores. En lo que hace a la escalera de novillos, indicó que también se destacó la agilidad y demanda, al igual que la vaca de invernada, con valores muy significativos. Por otra parte y respecto a la segunda jornada de ventas que siempre es un día “distinto”, donde se venden las categorías de cría, en este caso no fue así, excepto la categoría de vientres preñados que fue lo más “trabajoso”. Era una categoría que había andado muy bien, la referencia era el remate de Plaza Angus, este remate era diferente, si bien era el Plaza Hereford y se ofrecían muy buenos vientres de esta raza, pero hubo un pequeño ajuste y quedó algún lote sin vender.

“En definitiva los dos días redondearon una muy buena venta con mucho volumen y porcentaje altísimo de ventas que generalmente es lo que conforma a los integrantes de Plazarural; que las puntas se encuentren; que los negocios se hagan y queden conformes tanto compradores como vendedores que es a quien nosotros defendemos”.

Miranda manifestó que si bien esperaban un remate más trabajoso debido a que hace varios días que no se registran lluvias significativas en algunas zonas, y había una pequeña baja en el ganado gordo, fue un remate que sorprendió por la agilidad teniendo en cuenta el gran volumen de oferta.

VENTAS TOTALES A PRECIOS DESTACADOS

El escritorio Indarte y Cía. vendió la totalidad de la oferta a muy buenos valores, destacándose un lote de novillos de 1 a 2 años que se vendieron a 2,03 siendo éste el precio máximo en dicha categoría.

PREPARAN EL REMATE MAYO

El escritorio prepara ahora el remate de mayo de Plazarural que incluirá el Plaza Braford y fue transferido para los días 14 y 15 de mayo, para el cual están recibiendo consignaciones.

Además tienen pedidos de todas las categorías, sigue habiendo mucha demanda por ganado en el campo, por lo cual en todas las oficinas están a las órdenes por cualquier consulta; en Salto con Denis Capdevielle y Diego Henderson.