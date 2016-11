En la propia estancia, en ruta 2 km 300, Río Negro, este viernes 11, el escritorio Indarte y Cía. realizará el primer remate de ganados de la raza Senepol en Uruguay.

Se venderán ejemplares de estancia El Cerro, y previo a las ventas habrá una jornada de campo.

RAZA QUE VIENE A SUMAR A LA GANADERÍA NACIONAL

Juan Pablo Gutiérrez, del escritorio Indarte y Cía. indicó a EL PUEBLOque Senepol es una raza sintética, carnicera que proviene de las islas Saint Croix que tiene las virtudes de ser una raza Bos Taurus, no tiene nada de cebuino, pero a su vez tiene todas las condiciones de resistencia al calor y a ectoparátitos que tienen las cebuinas.

En función de eso, los integrantes de cabaña Alto Bonito, estancia El Cerro, trajo animales, los está evaluando y está generando los datos nacionales dijo Gutiérrez y añadió que ya hay muchos datos del comportamiento productivo de crecimiento y calidad de la res, y esos datos demuestran que no hay diferencia comparativamente con la raza Aberdeen Angus, por lo tanto la calidad de carne que era una de las cosas importantes, está cumpliendo con el objetivo de no tener ninguna diferencia con otras razas carniceras y se está evaluando todo lo que es la productividad de los animales Senepol y cruzas Senepol en condiciones de estrés calórico que seguramente sea donde se pueda marcar la diferencia; al menos ese ha sido el objetivo, aseguró Gutiérrez teniendo en cuenta cómo vienen evolucionando las temperaturas fundamentalmente en verano.

De esta manera-agregó- Senepol viene a sumar a la ganadería uruguaya, aportando las condiciones de productividad bajo condiciones de estrés calórico, sin perder la calidad de la carne; «con ese objetivo se está evaluando y este año saldrán a la venta los primeros productos».

JORNADA DE CAMPO Y REMATE

Es una venta relativamente pequeña, pero incluye una jornada de campo que comenzará a las 9:30 de la mañana donde se mostrará lo que está haciendo la estancia El Cerro.

Se ofrecerán 8 toros Senepol de pedigree, 4 hembras de pedigree, son embriones que la estancia ha traído y algunos animales nacidos acá, y además se ofrecerán 20 terneras y 20 terneros Senangus para fomentar la sangre.

CONDICIONES

El remate cuenta con administración propia, se rematará en 12 cuotas, con plazo de 180 días para los ejemplares de pedigree, 6% de descuento por pago contado, y para los media sangre habrá 90 días libre y 2% de descuento por pago contado.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:

09:30 hs Jornada Técnica. Recorrida de campo.

Análisis del Sistema de Producción de El Cerro.

Recorrida por el feedlot.

Presentación de las diferentes categorías de los rodeos. Senepol y Senangus de El Cerro.

11:30 hs Presentación de resultados técnicos de cruzamientos con Senepol en Uruguay.

12:30 hs Almuerzo.

14:00 hs Remate.

UBICACIÓN

La estancia se encuentra accediendo en el km 300 de la ruta 2, donde habrá carteles indicadores, y a partir de allí solamente habrá que seguir las indicaciones.

«Se trata de una experiencia nueva, una raza nueva, con mucha promesa y además sustentada con investigación nacional que es lo que tiene más relevancia cuando se empieza a evaluar una raza», expresó Gutiérrez.