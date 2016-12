Asunción, 23 dic (EFE).- Unas 35 familias de la comunidad indígena Enxet Buena Vista se encuentran desde hace un mes y medio aisladas en el Chaco paraguayo por las riadas y podrían estar afectadas por un brote de tuberculosis, informó hoy a Efe la Coordinadora de los Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy).

El secretario de Codehupy, Óscar Ayala, explicó que unas 175 personas podrían estar expuestas a la enfermedad después de que un líder comunal consiguiera cruzar «a través del agua y fuera diagnosticado de tuberculosis» cuando fue internado en un hospital del norteño departamento de Concepción, hace 15 días.

Ayala indicó que hace un mes otro joven fue evacuado del lugar con un cuadro de tuberculosis meningea, por lo que desde Codehupy alertaron de que toda la comunidad podría estar afectada ya que no se ha podido acceder a ellos desde hace semanas, por lo que se encuentran sin víveres ni medicamentos.

En ese sentido, añadió que pidieron la disposición de un helicóptero de las Fuerzas Armadas para que pudiera contactar con la zona aislada, así como entregar alimentos y enviar un equipo médico que diagnosticara la situación sanitaria de las 35 familias.

Sin embargo, Ayala afirmó que las autoridades indicaron que no se podrá disponer de la aeronave hasta el próximo martes, por lo que los víveres acopiados por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) cerca del área aislada no han podido ser entregados.

«La protección de la comunidad indígena contra el hambre y la atención del problema sanitario que enfrenta (…) es una obligación inexcusable del Estado, y son razones suficientes para que la comunidad afectada sea declarada en emergencia y consecuentemente asistida con todos los medios disponibles», indicó Ayala.

«Sin embargo, esto no está ocurriendo y la situación se puede convertir en un desastre humanitario de consecuencias impredecibles», agregó, según un comunicado de la organización.

El lugar donde se encuentra la comunidad Enxet aislada se llama La Colonia 96 y se localiza a 55 kilómetros de la ruta principal que atraviesa el norteño departamento de Presidente Hayes.

La organización responsabiliza de estas condiciones al Estado paraguayo, y advierte de que tomará las medidas judiciales que correspondan para obtener una respuesta inmediata de las autoridades.