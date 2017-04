Asombro y polémica causó días pasados un integrante de la Dirección de Cultura de la Intendencia de Salto (creíamos que este funcionario ya no pertenecía a esa área, pues así lo anunció el propio Intendente, luego de haber celebrado públicamente, en octubre, la muerte del ex Presidente Batlle). Sucede que al anunciar detalles de una Feria del Libro que se viene planificando, cometió la irresponsabilidad de anunciar la presencia de Alejandro Paternain, un escritor fallecido hace más de diez años. Paternain fue un gran narrador, muy buen crítico literario, destacado docente y periodista, además de una persona muy apreciada en el ambiente cultural de nuestro país. Esto provocó el enojo (expresado en una carta que envió a un medio de prensa) del mayor novelista uruguayo vivo, Miguel Ángel Campodónico, alguien que en más de una oportunidad ha elegido Salto para presentar un libro (la novela “Palabra de Roble”, por ejemplo), dar una charla sobre Literatura y que, además, integró el Jurado en una de las ediciones del Premio Internacional Horacio Quiroga, organizado por la Comisión de Casa Quiroga y el auspicio de la Intendencia de Salto.

Lo cierto es que el tema recorrió el país. Damos lugar a continuación a la crónica de Montevideo Portal, que ilustra los hechos, en tanto agregamos que el funcionario en cuestión, a raíz de la polémica provocada, realizó una aclaración que, a decir verdad, oscurece más de lo que aclara la situación. Hubiese sido más fácil, más honesto y sensato un pedido de disculpas. En fin, simplemente indignante.

Dice Montevideo Portal:

El escritor Miguel Ángel Campodónico exigió al coordinador de Cultura de la Intendencia de Salto que realice una aclaración pública, tras haber anunciado a Alejandro Paternain, muerto en el 2004. El pasado 24 de marzo, el diario La Prensa de Salto publicó un artículo sobre la organización de una Feria del Libro en ese departamento, en el que se entrevista al coordinador del departamento de Cultura de Salto, Regino López. De acuerdo a este medio, López informa que “la Feria tendrá un contenido orientado a la primera infancia, adolescencia y adultos”. “Y en ese caso Regino López informó que ya cuentan con algunos autores nacionales como el caso de Marcia Collazo, Fernando Butazzoni, Alejandro Paternain y algunos otros que están en boga”, asegura La Prensa. El detalle es que Alejandro Paternain, celebrado autor de Crónica del Descubrimiento y La Cacería, entre muchos otros, falleció en el 2004. No queda claro si su inclusión fue una confusión de López o del cronista, pero lo cierto es que el artículo despertó la indignación del escritor y periodista Miguel Ángel Campodónico.

Campodónico escribió una carta al semanario Búsqueda en la que tilda de “barbaridad intolerable” lo ocurrido, “que bien podría calificarse de modo más duro en tanto encierra una ignorancia supina o algo mucho peor…”. “Semejante afirmación que escandalizó groseramente a quienes leyeron la noticia exige una aclaración inmediata del diario, de Regino López o de cualquier otro integrante del Departamento de Cultura de la Intendencia de Salto. Alejandro Paternain murió hace más de diez años como lo sabe cualquier conocedor del mundo literario uruguayo. Entonces cómo es posible que se afirme que ya se cuenta con él para la proyectada feria. ¿Qué es esto? Pocas veces se ha leído algo tan disparatado en boca de un jerarca municipal. ¿Es que no hay en Salto, más concretamente en su Intendencia, alguna persona que pueda explicarle a López que ha afirmado una dolorosa mentira, que no debe jugar de modo tan irresponsable con el nombre de los muertos?”, opinó Campodónico. El escritor también se molestó con la frase “algunos otros que están en boga”, que a su juicio se da porque “el señor coordinador López fue incapaz de agregar nuevos nombres porque no los conoce, de ahí que optara por esa expresión que nada dice, que solamente agrega más desconcierto, que sigue demostrando su ignorancia incomparable”. “Así está la cultura en el Uruguay, se ocupan de ella quienes no tienen la menor noción de lo que sucede en el país. Una tristeza que golpea fuertemente, que duele, que vuelve a lo de siempre, al desprecio por las actividades culturales -¿culturales?- al extremo de que un jerarca puede afirmar despreocupadamente que se contará con la presencia de un escritor muerto hace más de una década”, concluye su carta.

Concurso de ensayos sobre José Enrique Rodó

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) de Uruguay, a través del Área Letras de la Dirección Nacional de Cultura, llama a concurso internacional de ensayo sobre la obra y la figura de José Enrique Rodó en el centenario de su fallecimiento. El premio estará dotado de U$S 5.000 (cinco mil dólares), y los concursantes, oriundos de cualquier país iberoamericano sin importar lugar de residencia, tendrán plazo hasta el 31 de julio de 2017 para presentar sus obras.

José Enrique Rodó: Nació en Montevideo el 15 de julio de 1871 y falleció en Palermo, Italia, el 1º de mayo de 1917. Durante su corta vida desarrolló una intensa actividad intelectual y sus obras ejercieron una enorme influencia en el pensamiento latinoamericano de su época y de generaciones posteriores. Autor de títulos como Ariel; Liberalismo y jacobinismo, Motivos de Proteo y El camino de Paros, también formó parte de la vida política de su país, siendo elegido diputado durante tres períodos legislativos. Polémicos, agudos, sus textos fueron leídos con pasión y analizados largamente por figuras clave del universo teórico latinoamericano, dejando un legado que continúa estudiándose a lo largo y ancho del continente. La concepción rodoniana del «arielismo» tuvo una incidencia profunda entre la intelectualidad y las clases políticas de su tiempo, vigente hasta el día de hoy. Por todo ello, el MEC ha decidido llamar a concurso de ensayo sobre la obra y la figura de José Enrique Rodó. El plazo para la presentación vence el próximo 31 de julio. Un jurado integrado por Lisa Block de Behar, Gustavo San Román y Wilfredo Penco dará a conocer el fallo a mediados del mes de octubre del corriente año. Para más información, bases en cultura.mec.gub.uy.