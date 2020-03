Sabemos que la actividad agropecuaria no puede interrumpirse porque el sector agropecuario será el que liderará la recuperación

Lo dijo el presidente de INAC Fernando Mattos

El Ing. Agr. Fernando Mattos, asumió el pasado lunes la presidencia del Instituto Nacional de Carnes (INAC). En el marco de la ceremonia del cambio de mando, Mattos se refirió a la situación actual y comentó que el mal es pasajero pero habrá consecuencias muy importantes.

Comentó que para él es un honor y una gran responsabilidad asumir este cargo, e indicó que “todos sabemos que somos productores, y por lo tanto vamos a defender al sector productor, pero en este rol, somos representantes del gobierno, vinimos aquí a posicionarnos en forma neutral, tenemos que defender a la cadena, a la producción, a la industria, los servicios, y más allá de defender a un sector, es defender a toda la cadena”. Agregó que desde su lugar está para articular, contribuir, ayudar, para mediar pero fundamentalmente para hacer más grande este sector que es el principal sector productivo agroexportador nacional. Mattos se refirió al momento que estamos pasando el cual indicó “todos sabemos que es difícil”, ya que estamos en una guerra contra un enemigo invisible, desconocido, y la incertidumbre es grande. “Estamos frente a una enfermedad que afecta a la salud humana, y el gobierno, no solo el uruguayo, sino de todo el mundo, está intentando enfrentar esta situación de mejor manera, en forma ágil, tomando la experiencia de otros países y defendiendo la salud de los uruguayos”. Agregó que las consecuencias van más allá de los aspectos de salud, vamos a tener sin dudas dificultades en el comercio, “de hecho estamos con una incertidumbre grande en el plano comercial, con problemas muy importantes en Asia que ya venían procesándose desde fines del año pasado, y que ahora afectan el flujo comercial con Europa que es otro de nuestros mercados fundamentales de destino para nuestra producción”.

“Sabemos que este mal es pasajero, pero las consecuencias económicas van a ser muy importantes, lo fundamental en este momento es luchar contra la pandemia, pero nuestro rol es dar las condiciones para que se mantenga la cadena de abastecimiento”, aseguró.

Esto, dijo Mattos, es fundamental porque “todos tenemos que tener acceso a la alimentación mientras se da la lucha contra el virus del COVID-19”. El presidente de INAC resaltó que hoy nuestros héroes primarios son los funcionarios de la salud y también en el mismo nivel en la segunda fila están los peones rurales en el campo, y aquellos que están expuestos en la industria frigorífica, en las usinas que reciben la leche, en los molinos que reciben los granos, “sabemos que la actividad agropecuaria no puede interrumpirse y debemos asegurar a la población el abastecimiento correspondiente”, por ello manifestó que “parar no es la opción en este momento, ni desde el punto de vista epidemiológico, ni desde el punto de vista económico, deberemos tener y reforzar los protocolos, los cuidados, buscar alternativas para que la exposición de nuestros trabajadores sea la menor posible, pero no podemos parar”, insistió. Mattos sostuvo que la recuperación será difícil, pero “no tengan dudas que como en el pasado, la salida es con el sector agropecuario que es el que va a liderar nuevamente la recuperación económica del país y por lo tanto allí debemos apuntar nuestras fichas”. Por otra parte se refirió a sus objetivos al frente de la institución y en este sentido indicó que junto al Ministro Carlos María Uriarte y al Subsecretario Ignacio Buffa, “estamos en el camino de modernizar al INAC, no solo es un tema exclusivo nuestro, estamos insertos en la política que avanza hacia la revisión del marco legal que rige a la institucionalidad agropecuaria como un todo, a nosotros nos va a corresponder INAC, pero vamos a tener que interactuar con las otras instituciones para que tengamos la debida articulación para que el intercambio entre las distintas instituciones que tienen que ver con la promoción, la investigación y la extensión, podamos fortalecer la función de nuestro sector agropecuario como cadena productiva agroindustrial”.

Pantalla Uruguay comercializó el 87% de la oferta y se aportaron más de US$ 30 mil para la campaña Covid-19

Desde la Rural del Prado, TV e Internet, con negocios al contado, con asistencia de banco Itaú, pero sin público presente, este jueves y viernes se desarrolló el 214º remate de Pantalla Uruguay.

“La vaca les gana”, aseguró a El País el Cr. Federico Jaso Barthel al finalizar el remate. Es que, se logró la dispersión de más del 87% de la oferta , en un remate distinto, desde la Rural del Prado, pero sin público presente, como forma de cumplir con las recomendaciones para el control del Covid-19. El director de escritorio Jaso & Jaso analizó que “a pesar de este momento de gran incertidumbre, producto de la crisis sanitaria que estamos atravesando, el sector agropecuario en general y el ganadero en particular dejó en claro que, una vez más, será quien sacará el país adelante”. Dijo que “realizamos el remate con más de 13.000 vacunos con una colocación superior al 87%, en momentos que además en muchas zonas del país se siente la seca”. Por ello dijo que lógicamente existieron ajustes en todas las categorías, “pero se formó el mercado y realizamos un muy buen remate”, puntualizó.

VALORES

Los valores, en dólares fueron:

terneros menos 140 kg: 2,80, 2,32 y 2,56

Terneros entre 140 y 180 kg: 2,62, 2,09 y 2,36

Terneros más 180 kg: 2,60, 1,80 y 2,24

Terneros: 2,80; 1,80 y 2,36

Novillos 1 a 2 años: 2,20, 1,80 y 2,00

Novillos 2 a 3 años: 1,90, 1,64 y 1,77

Novillos más de 3 años: 1,61, 1,60 y 1,615

Vacas de invernada: 1,46, 1,30 y 1,39

Terneras hasta 140 kg: 2,50, 2,22 y 2,35

Terneras: 2,50, 1,85 y 2,15

Terneros/as: 2,41, 1,65 y 2,03

Vaquillonas sin serv. 1 a 2 años: 2,12, 1,55 y 1,87

Vaquillonas sin serv. 2 a 3 años: 1,88, 1,56 y 1,66

Vaquillonas preñadas: 800, 620 y 700

Vacas preñadas: 670, 590 y 653

Vientres entorados: 522, 450 y 508

Piezas de cría: 400, 280 y 352.

SOLIDARIOS

En el remate se reunieron más de US$ 30.000 para la campaña Covid-19, US$ 15.000 del consorcio y el resto de los clientes que aportaron 1 dólar por animal. “Es tanta la solidaridad de los productores, que hasta llamó una persona de Lavalleja, que vendió en febrero y pidió que le cobren retroactivo su dólar por cada cabeza vendida”, dijo el Cr. Federico Jaso.

Comunicado Asociación Agropecuaria de Salto

En cumplimiento con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y Departamental, ante la Emergencia Sanitaria causada por el Coronavirus “Covid 19”, informamos que el predio de la Asociación Agropecuaria de Salto “Hipódromo” permanecerá cerrado, prohibiéndose el ingreso de personas y la realización de actividades de cualquier naturaleza en el mismo.

La oficina de Amorim 55 permanece cerrada. Atendemos de lunes a viernes de 14.30 a 18.30 hs. por el correo electrónico: asalto@ adinet. com.uy, celular 099731185.