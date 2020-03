Ampliación de zonas a pastoreo

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Por déficit hídrico se amplían las zonas para pastoreo de animales en la vía pública

Se amplían las zonas establecidas en la Resolución Ministerial Nº 523 de 10/03/2020, para extender autorizaciones a pastoreo de animales en la vía pública a solicitud de productores afectados por el déficit hídrico, según de detalla:

La totalidad de los departamentos de Maldonado, Rocha, Lavalleja, Cerro Largo y Treinta y Tres

Tacuarembó: Seccionales Policiales 4ta., 5ta., 8va., 9na., 11era., 15ta. y 16ta.

Flores: Seccionales Policiales 5ta. y 9na.

Florida: Seccionales Policiales 2da., 3era., 5ta., 6ta., 7ma., 8va., 9na., 11era., 12da., 14ta., 15ta., y 16ta.

Colonia: Seccionales Policiales 2da., 5ta., 6ta., 8va., y 16ta.

Durazno: Seccional Policial 5ta.

Ganado pastando

Dichas autorizaciones y las determinadas en el numeral 1 de la Resolución Ministerial Nº 523/020 de 10/03/2020, se extenderán en los términos establecidos en el decreto Nº 343/006 de 25 de setiembre de 2006, hasta el 30 de abril del corriente año inclusive.

https://www.gub.uy

Comunicado

SINDICATOS

A.O.E.FRI.T

(TACUAREMBÓ)

ALPEC (COLONIA)

S.U.T.L.CA.S ( SALTÓ)

S. O.FRI.M.

( SAN JOSÉ)

U.O.I.F.R.A..

( FRAY BENTOS)

A la opinión pública:

Los 5 sindicatos del grupo Marfrig comprometidos con nuestros compañeros trabajadores, nuestras familias, con la sociedad en su conjunto, ante la situación de Emergencia Sanitaria que viven los Uruguayos y la pandemia en el mundo por Covid-19, queremos marcar claramente que los sindicatos de forma responsable estamos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance, para entre todos lograr detener la propagación de dicho virus, con acciones concretas!! en las cuales nos desmarcamos de la Gerencia de Marfrig en los siguientes puntos:

1)Que la economía no es lo más importante.

2) Que la detención por 7 días de actividades no va a generar hambruna en el mundo y mucho menos en el Uruguay.

3)Que el grupo de sindicatos estamos todos alineados en la Foica y no existe tal división.

4) Y que las propuestas que hacen en forma individual, prometiendo compensación económicas para dividir, las realicen en la mesa de negociación que corresponde FOICA , MGAP , Ministerio de Trabajo.

¡A los trabajadores!

¡A las familias!

¡A la sociedad!

«Sin SALUD»no hay trabajo, sin trabajo no hay salario» «QUE EL TRABAJO NO TE DEJE SIN SALUD»

Más de la mitad afirman elegirla antes que la de origen extranjero

Según una encuesta reciente de la Oficina Federal de Agricultura de Suiza, los consumidores del país helvético tienen una clara preferencia por lla carne de ave de origen suizo y están dispuestos a pagar significativamente más por ella. Esta creciente preferencia está haciendo que la industria nacional se expanda. La proporción de carne de ave y huevos producidos en el país que se venden en el mercado suizo ha aumentado gradualmente en las últimas décadas a medida que los consumidores del país han expresado cada vez más una preferencia por los alimentos producidos localmente. Según la encuesta, más de la mitad de los suizos prefieren comer carne de ave producida en su país.

El apoyo a los agricultores suizos se declara como una razón importante, junto con el hecho de que el bienestar animal, el medio ambiente y la calidad superior de los productos suizos son importantes para ellos. Y los suizos también están dispuestos a pagar hasta 3 o 4 veces el precio de los productos importados por su percepción de productos suizos de alta calidad y amigables con los animales.

Tipos de consumidores

Según la Dra. Gianna Lazzarini del Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica FiBL Suiza, muchos consumidores en Suiza están preocupados por el origen de los productos alimenticios, sus ingredientes y etiquetas, y están dispuestos a pagar más por una mejor calidad. Pero también hay consumidores sensibles a los precios cuyo comportamiento de compra se basa principalmente en los precios. Como explica el Dr. Lazzarini, «los consumidores suizos valoran la llamada» Swissness «de los productos. La percepción general es que los productos de nuestro propio país son de calidad superior. Este efecto de halo es muy fuerte «.

https://eurocarne.com/

Uriarte: «China está saliendo de la crisis y está volviendo a ser activa y necesita comida»

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca dijo que la exportación de alimentos se está «reiniciando» y aventuró que habrá un «rebote y recuperación sobre todo en el segundo semestre».

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte dijo queChina «está superando, está saliendo de la crisis y está volviendo a ser activa y está volviendo a necesitar comida» tras padecer el coronavirus por lo que Uruguay trabaja con ese país para «volver a exportar», en declaraciones a Informativo Sarandí.

Uriarte se reunió en este sentido con el embajador de China en Uruguay y dijo que «podría adelantar que la actividad se está reiniciando en la actividad de exportación de alimentos». «Estamos en proceso, no hablamos de fechas, pero las necesidades de ambos países son las mismas, esperamos que sea en el corto plazo», agregó.

El ministro dijo que en lo que va del año se produjo una merma del 30% en las exportaciones cárnicas, cifra que «es muy importante» porque «son ingresos genuinos que no ingresaron y va a ser difícil que lo podamos suplir en el resto del año».

De todas formas se mostró optimista sobre el futuro: «Pensemos que esto va a tener un rebote y recuperación sobre todo en el segundo semestre».

Uriarte dijo que en 2019 China representó el 60% de las exportaciones cárnicas por lo que «reiniciar» las ventas hacia ese mercado, como empieza a ocurrir, es clave. Además dijo que «hoy las industrias están con las cámaras llenas al cortarse las exportaciones en Europa» y planteó que en China también hay consumidores de alta calidad a quienes se les puede redireccionar parte de dicha exportación.

A esto se le suma que según el ministro se intenta negociar con Europa para que la carne exportada a Europa ente en el marco de la Cuota Hilton dado que la renegociación por fuera de ella será más costosa para los exportadores uruguayos.

«Hay un terror respecto de una cuarentena»

«El campo está a full, a toda máquina, tratando de pasar todo esto. Hoy se está jugando el campo el invierno y la primavera», dijo Uriarte.

El ministro dijo que en este sentido la cuarentena obligatoria hoy es una «preocupación» en el sector porque se está en plena cosecha de arroz, por iniciar la cosecha de soja, terminando la vendimia, cosechando los olivos y entrando en el invierno «con la necesidad de aliviar los campos embarcando las haciendas prontas» por lo que «hay un terror respecto de una cuarentena o toque de queda en otros países».

Pero Uriarte dijo que el gobierno «ha apostado al camino de no a la cuarentena por ahora» tratando de «mantener la actividad en las cadenas agroalimentarias».

https://www.elpais.com.uy/