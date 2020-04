Gaudín Hnos. ofrecerá buenos lotes de terneros y vacas de invernar hoy en Lote 21

De forma 100% virtual el consorcio ofrecerá 13.000 vacunos y 800 lanares

El consorcio de firmas rematadoras integrantes de Lote 21 realizarán hoy la primera jornada de su 151º remate. En esta oportunidad y teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, innovarán realizando la venta desde cada uno de los escritorios.

Rodrigo de León, del escritorio Gaudín Hnos. informó que teniendo en cuenta el volumen de la oferta, de 13.000 vacunos y 800 lanares, que conforman más de 300 lotes, el evento se hará en dos días comenzando hoy a la hora 9, con toda la fila de invernar integrada por 345 terneros hasta 145 kg., 4.086 terneros más de 140 kg.; 893 novillos 1 a 2 años, 558 novillos 2 a 3 años, 88 novillos más de 3 años, 26 terneros Holando y 968 vacas invernada.

Mañana, también desde la hora 9, se ofrecerán 140 corderos DL, 585 ovejas de cría, 87 corderos/as destetados, 1.301 terneras, 1.263 terneros/as, 617 vaquillonas de 1 a 2 años, 30 vaquillonas 1 a 2 Holando, 269 vaquillonas sin servicio, 263 vaquillonas preñadas, 138 vacas preñadas, 197 vientres entorados, finalizando con 1.050 piezas de cría.

“Entendemos que es una oferta muy interesante, donde el escritorio Gaudín Hnos. estará participando con lotazos de terneros y vacas de invernar”, indicó De León. Agregó que los ganados están muy bien ubicados, en la zona de Termas del Arapey, paraje Buey Negro. Comentó que uno de los lotes se compone de terneros pesando 160 kilos de promedio; “un ganado que nos acompaña todos los años, bien definido con un muy buen informe”. En la misma zona, del mismo establecimiento mencionó un lote de vacas de invernar, un negocio muy corto, ganados pesando en el eje de los 400 kilos.

Los lotes se venderán con 90 días de plazo, 2% de descuento por pago contado, y si hacen Pique 21 y concretan la compra, obtienen un 1% adicional, de manera que el costo es muy similar a un negocio particular, explicó De León.

“Estamos a las órdenes por cualquier consulta, el remate en esta oportunidad se hace 100% virtual, acatando todas las órdenes y previo diálogo con las autoridades, la venta se hará desde los escritorios, sin concentración de gente y como siempre será transmitido por Internet, Tv Cable y Directv.

OPORTUNIDAD DE COMPRA

De León consideró que ésta puede ser una linda oportunidad de compra, más allá de la situación que estamos viviendo, ya que hay una noticia interesante y es que China viene prendiendo los motores de nuevo en cuanto a pedidos de carne, “sabemos que la proteína roja en el mundo está demandada y lo va a estar más aún, por lo que creemos que están ahí centradas todas las baterías ya que China es muy importante en nuestras colocaciones de carne, de manera que auguramos un remate interesante”.

POCOS NEGOCIOS DE GANADO GORDO Y BUENA DEMANDA POR REPOSICIÓN

Frente a la situación que vive el país y el mundo, De León reflexionó que debemos se responsables y acatar de la mejor manera las órdenes de las autoridades. En base a eso, a nivel particular, las actividades se están desarrollando “a media máquina”, ha habido un reacomodo de valores interesante, que sigue siendo entendible frente a esta situación a la que todavía no se le ha encontrado lo que todos deseamos que sería primero un equilibrio y después llegar a una normalidad, comentó.

En este sentido se han hecho pocos negocios de ganado gordo frente a los nuevos valores que propone la industria, aunque sí se siguen cargando los ganados que se se habían comprado previo a esta situación; vacas a 3,20 y novillos a 3,50, valores que se han mantenido de acuerdo a lo pactado.

Por otra parte De León sostuvo que la reposición está firme, tal como se ha demostrado en los remates de los colegas que se ya se realizaron días pasados con altos porcentajes de colocación, lo que habla a las claras que “el motor sigue”. Manifestó que en lo personal siempre ha sido “optimista de nuestro sector que ha sido el motor de la economía en los momentos más difíciles y así será en esta oportunidad; el productor lo ha demostrado a lo largo de la historia».

Julio Cardozo asumirá como presidente del Instituto Nacional de Colonización

Fue Diputado por Tacuarembó y Director de Colonización entre 2010 y 2015

El Dr. Julio Cardozo, de 70 años, asumirá como nuevo presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC).

Es veterinario y político uruguayo, perteneciente a la agrupación Alianza Nacional del Partido Nacional. Fue edil y diputado por Tacuarembó, además de director del INC (2010-2015).

Cardozo contó a Rurales El País que estuvo reunido con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, quienes «me traspasaron la responsabilidad». Y agregó: «Es un honor y una gran responsabilidad».

«Hay una política clara de no avanzar en compras de tierras en estos momentos», dijo Cardozo, que el próximo lunes asumiría la Presidencia del Instituto.

Fuente: El País

Comunicado de la Asociación Agropecuaria de Salto

Atento a las recomendaciones y prevenciones del Ministro de Salud Pública y el Ministro del Interior debemos extremar medidas. Exhortamos a socios y productores a:

NO autorizar permisos para acampar en sus respectivos establecimientos. Es vital en este momento quedarnos en casa.