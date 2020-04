Bajo el nombre “Campo Solidario”, MGAP coordina acciones para facilitar aportes del sector en el marco de la emergencia

Campo Solidario

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se adhirió a la coordinación de donaciones que surgen del sector agropecuario para atender las necesidades devenidas de la emergencia sanitaria que atraviesa el país.

El Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, destacó el empuje de empresas agroindustriales y productores que han decidido colaborar en distintos emprendimientos sociales.

“El campo solidario está con los más necesitados”, aseguró. En ese sentido anunció que a través de la Dirección General de Desarrollo Rural y los Directores Departamentales del MGAP se están haciendo esfuerzos para conectar la oferta de alimentos con las necesidades más relevantes.

Entre las acciones concretadas en el marco de la emergencia sanitaria, vale mencionar que hay aportes de todo tipo y color. Mientras que por un lado se han consumado donaciones dirigidas a formar parte del “Fondo Coronavirus”, otras acciones son más locales y populares. El Ministro Uriarte enumeró una serie de aportes que el campo viene haciendo desde la producción de alimentos.

Para avanzar bajo la consigna de “Campo Solidario”, las autoridades del MGAP definieron que sea la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) la oficina encargada de unir la oferta y la demanda de aportes. La encargada de estas acciones, Mercedes Antía, aseveró que desde hace días comenzó a concentrar la información y articular con los distintos actores públicos que atienden a la emergencia sanitaria. En este sentido, afirmó que hay gran interés del sector privado en colaborar.

El interés no solo apunta a aportar al “Fondo Coronavirus”, ya que también hay voluntad para comprar Kids de diagnóstico, termómetros, otros insumos médicos y hasta otras acciones a nivel local.

“Estamos convencidos que este año se incrementará el comercio con Uruguay”, dijo embajador Chino en Uruguay

China es el principal mercado del mundo y el primer socio comercial de Uruguay. En entrevista con Agronegocios Sarandí (Radio Sarandí), el embajador chino en Uruguay, Wang Gang, estimó que el impacto de la pandemia del coronavirus Covid-19 “no va a influir económicamente en el comercio bilateral este año”.

El diplomático destacó que China es el mayor socio, el principal mercado y también el primer cooperante de Uruguay. Recordó que el año pasado el comercio bilateral fue de U$S 5.000 millones, y que la alta cotización de la carne permitió que Uruguay gozara de un gran superávit comercial, de U$S 1.000 millones.

“Estamos convencidos de que este año se incrementará aún más el comercio bilateral”, afirmó.

Durante la entrevista hizo referencia al comercio de los distintos productos agropecuarios, y destacó que se embarcaron 7.000 terneras y vaquillonas Holando en pie a China, negocio que no se hacía desde hace cinco años.

“China hoy es el primer mercado mundial de la carne en consumo y en importaciones. En los últimos años estamos adoptando una política que facilita la importación, acelerando los trámites de acceso al mercado”, destacó Gang.

En tal sentido indicó que hay más de 1.600 empresas de 40 países que están compitiendo en el mercado chino de la carne. El año pasado China importó 5,5 millones de toneladas de carne, mercado que tuvo un incremento de 50%. “Esto es una quinta parte del comercio cárnico a nivel mundial”, enfatizó.

Con el constante crecimiento del nivel de vida del pueblo chino, la demanda de carne es muy grande y, además, es muy constante. “Así que el horizonte es muy promisorio para las exportaciones de la carne uruguaya a China”, dijo.

LA ECONOMÍA TRAS EL CORONAVIRUS

Gang informó que China “prácticamente ha salido de esta epidemia, después de arduos esfuerzos y un combate duro, con cierto impacto en nuestra economía, aunque pasajero y parcial. China es una potencia manufacturera, la llaman La fábrica del mundo, y es un importante eslabón en las cadenas de producción y abastecimiento a nivel mundial”.

Aseguró que el país tiene una economía “robusta, enorme y muy resiliente, con gran potencialidad de consumo. Así que creemos que todo esto es pasajero y no impactará muy fuerte en la economía china”.

Recordó que en 2003 China también sufrió el impacto de la epidemia del SARS. “En aquellos momentos la economía china ocupaba apenas el 5% del PIB mundial, y a pesar de todo eso, con gran esfuerzo del pueblo chino, se logró un crecimiento de dos dígitos para ese año”, destacó.

Agregó que en la actualidad el país asiático es la segunda economía del mundo, “ocupamos el 18% del PIB mundial, y estamos convencidos de que a través de nuestros grandes esfuerzos nos vamos a recuperar pronto, y alcanzar las metas predefinidas para el crecimiento económico”.

El embajador sostuvo que “la normalidad ya está retornando a la economía, está la gente regresando a sus trabajos, a sus escuelas, labores y vida cotidiana. Así que esperamos que la economía se recupere cuanto antes. Creemos que tendremos un crecimiento del 6% este año, seguramente. Es la cifra prevista”.

Fuente: LosAgronegocios.uy

Federación Rural exhorta a evitar realización de campamentos

Comunicado

Estimado amigo productor, tradicionalmente por estas fechas recibimos gustosamente a muchos compatriotas en nuestros campos. En ese sentido desde la Federación Rural recordamos la exhortación de las autoridades de evitar la realización de campamentos. Por esta vez cerremos responsablemente nuestras porteras; es la única forma de impedir que el coronavirus COVID-19 se expanda y comprometa zonas hasta ahora libres del virus, y de

poder asegurar que nuestro trabajo diario seguirá proveyendo de alimentos a la población. Muchas gracias.