Proyecto Ganadería y Clima elaboró una guía para extensionistas para prevenir el Covid-19

Coronavirus Covid-19

El equipo técnico del Proyecto Ganadería y Clima, en conjunto con docentes de Facultad de Agronomía, elaboró una guía de medidas de protección para técnicos y técnicas extensionistas, para prevenir el Coronavirus Covid-19. La misma cuenta con la validación de la representación de la Organización Panamericana de la Salud en Uruguay.

Durante la presente semana comenzaron las visitas a los distintos establecimientos agropecuarios seleccionados para participar y recibir asesoría técnica en el marco del proyecto Ganadería y Clima.

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria declarada el 13 de marzo por el Poder Ejecutivo ante la pandemia de COVID-19, que requiere extremar medidas de desinfección en espacios públicos y privados, así como el distanciamiento social entre la población y una recomendación de aislamiento siempre que sea posible, se dispuso continuar avanzando con el proyecto extremando los cuidados y adaptando el modo de funcionamiento.

El equipo coordinador del proyecto, compuesto por técnicos de FAO y MGAP, en conjunto con docentes de Facultad de Agronomía de la Udelar, elaboró una guía con recomendaciones preventivas orientadas al trabajo en territorio. Este documento cuenta con la validación de la representación de Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en Uruguay y queda a disposición de quiénes trabajen en extensión territorial.

Gracias a esta guía el proyecto puede continuar con algunas de las actividades programadas. Sin embargo, conscientes de la responsabilidad ante las personas que integran el proyecto y la sociedad en su conjunto, el equipo coordinador suspendió las actividades masivas como el Primer Encuentro Nacional que iba a desarrollarse el 17 y 18 de marzo en Paso Severino, y también las jornadas zonales.

Sin embargo, se continúa tele-trabajando, diseñando estrategias y coordinando acciones entre el equipo coordinador FAO-MGAP y el equipo técnico INIA-Facultad de Agronomía. Comenzó el proceso de capacitación al equipo de 9 extensionistas, que van a estar participando durante los 3 años del proyecto, con el curso de “género para extensionistas” que brinda el MGAP y con clases virtuales sobre el proceso de caracterización, diagnóstico y georreferenciación de los predios. Para comenzar el proceso de conocimiento entre productores y productoras y equipo extensionista, se envió a todos los establecimientos una autobiografía de cada miembro del equipo.

En cuanto a los otros componentes del trabajo se continúa avanzando en una estrategia nacional de ganadería climáticamente inteligente y en el sistema de monitoreo y evaluación permanente.

El proyecto “Producción Ganadera Climáticamente Inteligente y Restauración del Suelo en Pastizales Uruguayos”, más conocido como “Proyecto Ganadería y Clima”, pretende contribuir a enfrentar los desafíos del sector ganadero mediante un enfoque integral.

Su objetivo es aumentar la productividad y los ingresos netos de las familias productoras, con un manejo sostenible del campo natural que contribuya a la mitigación del cambio climático, reduciendo las emisiones de Gases de Efecto Invernadero por kilo de carne y mejorando el secuestro de carbono en pastizales. MGAP

Falleció el Ing. Agr. Mario Azzarini

Este sábado 4 de abril falleció el Ing. Agr. Mario Azzarini, quien fuera docente de Facultad de Agronomía y pionero en el desarrollo del sector ovino del país.

El 25 de noviembre de 2016 se inauguró en Salto el Centro de Innovación y Capacitación Ovina del SUL (Secretariado Uruguayo de la Lana), que fue nombrado Mario Azzarini.

Fue un momento muy emotivo para Azzarini, quien estuvo presente junto a su esposa, así como para los técnicos y autoridades presentes, oportunidad en la que el entonces presidente del SUL Alejandro Gambetta manifestó que la elección del nombre fue por votación entre funcionarios, directivos y consultas con las gremiales, a quienes se les solicitó que propusieran nombres, y quienes los proponían mandaban un seudónimo de manera que no sabían quienes habían la propuesta, luego hubo un comité que estaba formado por los expresidentes de la institución, el actual y el anterior gerente de la institución donde se evaluaron las diferentes propuestas que habían enviado, y de ese trabajo salió en forma unánime un nombre que fue propuesto a la comisión directiva del SUL, y también allí se aprobó de forma unánime es decir que fue un trabajo fácil, sencillo y muy democrático.

Gambetta lo definió como “un excelente docente en la Facultad de Agronomía, el destino quiso que en el año 73 se tuviera que retirar por el golpe de Estado, pero hubo dirigentes, entre ellos José Víctor Zerbino, que tuvieron la visión de que esos excelentes técnicos que habían quedado en ese momento sin trabajo, traerlos a una institución que estaba con pocos años en la producción ovina y que pensaba desarrollar en ese momento lo que era la investigación en ovinos”. Destacó que Azzarini ha hecho muchos aportes a la producción ovina, como los trabajos en épocas de encarneradas, las esquilas pre parto, los primeros trabajos en ecografía en ovinos, los trabajos en las parascopías, los trabajos en ovejas melliceras, entre otros.

Gambetta expresó que fue un gran maestro que les enseñó muchísimo, que les enseñó el amor que hoy tienen por la oveja, así como el compromiso de muchas generaciones que se lo deben a él.

“La frutilla de la torta fue la creación del cordero pesado, que hoy parece algo sencillo, pero en aquel momento a esa categoría se le llamaba borrego, ahí Mario con otros colaboradores hizo un excelente trabajo para cambiar esa denominación, para crear una tecnología nueva de producción que existía en otros países, pero en Uruguay no, y para mostrar cómo con razas que existían en ese momento y existe hoy, se podía producir un cordero de mucha calidad como es el cordero pesado”.

Por este motivo el SUL entendió que nombrar a este campo con su nombre, era una buena forma de homenajear a un técnico que estuvo años aportando a la producción ovina, que estuvo años en el SUL y que es el reflejo de lo que quieren ser los técnicos del SUL; los que se fueron, los más veteranos que están y los jóvenes que entran que siempre dicen “no queremos admirar a Mario; queremos imitar a Mario, queremos ser como él en todos los trabajos que ha hecho”.

Asimismo resaltó Gambetta que el reconocimiento no fue solamente al técnico Mario Azzarini, sino también a la persona, lo que ha sido como amigo, como colaborador, como docente y como capacitador”.