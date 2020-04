El Mercado lanero australiano mostró ciertos síntomas de recuperación, pero sigue en «cuidados intermedios»

Mejoró el IME y también el nivel de ventas

El mercado lanero australiano no es ajeno a la situación de pandemia a causa del Covid-19 y por ese motivo se ha ido deteriorando el valor a lo largo de las últimas semanas, aunque en el último remate se observó una leve recuperación. Por un lado, se hacen esfuerzos por mantener las subastas activas y no suspender las ventas, en un momento donde los productores australianos necesitan vender y por otro lado, algunas empresas chinas necesitan comprar, al volver lentamente a la actividad. En ese marco, se logró por parte del Complejo Lanero Australiano a través de sus diferentes agremiaciones, que el Gobierno la decretara una actividad esencial, cumpliendo con las exigencias sanitarias que se han impuesto. Esta semana en Sydney, se realizó un remate «on line», sin presencia de compradores y utilizando la herramienta de videoconferencia «zoom», tan de moda en estos momentos en que el distanciamiento de las personas es fundamental para evitar la propagación y contagio del Covid-19.

En ese marco, el Indicador de Mercado del Este subió 8 centavos de dólar americano, (1%), respecto al cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 7,97 por kilo base limpia. Cabe señalar que la relación cambiaria entre la moneda local y el dólar americano no sufrió grandes variaciones durante la última semana.

Al analizar el comportamiento de los precios de los diferentes micronajes, observamos que se mantienen dos escenarios. Por un lado las lanas de 22 micras y más finas registraron aumentos entre 0,3% (22 micras) y 2,2% (19,5 micras). Sin embargo, las categorías de lana para peinar de 26 a 30 micras bajaron entre 1,4% (28 micras) y 3,8% (26 micras). Los vellones de 32 micras (que habían bajado significativamente [24%] la semana pasada) mantuvieron nominalmente su cotización. La demanda estuvo activa y el porcentaje de venta volvió a niveles un poco más normales. La oferta fue de 29.500 fardos y el comercio adquirió el 86,7%.

Australian Wool Exchange, informó que se suspendió el tradicional receso post-Semana Santa, a los efectos de darle la oportunidad a los productores que quieran vender y el miércoles 15 de abril se desarrollará un único día de remates, estimándose que la oferta totalizará la cantidad de 21.500 fardos.

Mercado Local – Continuó sin actividad

Por su parte, la situación en el mercado local no ha mostrado cambios. No se han registrado operaciones y la actividad comercial es prácticamente nula. Esta semana la Unión de Consignatarios y rematadores de Lana no ha publicado su planilla de precios promedio.

Informe gentileza de José Luis Trifoglio Departamento de Lanas Zambrano & Cía.

Técnicos del SUL continúan trabajando según la demanda de productores y realizan recomendaciones para estos meses

Técnicos del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), realizan recomendaciones para los meses de abril y mayo y recuerdan que continúan trabajando según la demanda de los productores con las medidas de seguridad correspondientes.

ABRIL

Para majadas con servicios de otoño y pariciones de primavera, los técnicos recomiendan que al inicio de la encarnerada los productores deben asegurar el mayor contacto posible carnero – oveja: repuntar, utilizar un potrero chico y con buena sombra.

Además recuerdan que la duración del servicio en el promedio de los casos debería ser de cinco semanas con un 3% de carneros revisados.

Por otra parte, es importante evitar situaciones de estrés para favorecer la implantación de los embriones, monitorear las parasitosis gastrointestinales por medio de análisis coprológico (hpg).

Asimismo destacan que un episodio de parasitosis clínica de lombriz del cuajo (Haemonchus contortus) puede afectar los porcentajes de preñez.

Por último para este mes recomiendan que en el manejo de pasturas, deben favorecer borregas y ovejas con baja condición corporal.

MAYO

Para el mes de mayo, las recomendaciones son:

Realizar un lombritest si no existe o fue realizado hace más de dos años.

Monitorear las parasitosis gastrointestinales por medio de análisis coprológico (hpg).

Retirar los carneros a las cinco semanas desde el inicio del servicio y en lo posible liberar del pastoreo ovino los potreros que serán de parición.

INFORMACIÓN

El SUL recuerda que, teniendo en cuenta la pandemia de Covid-19, considerando los riesgos de contagio y con la intención de disminuir las instancias y ambientes de propagación del Coronavirus en actividades laborales, desde el 24 de marzo hasta nuevo aviso el horario de atención al público en la sede de Camino Servando Gómez 2408 en Montevideo, será de 9 a 13 horas.

Fuera de ese horario y por atenciones urgentes relacionadas con el servicio de laboratorio de lanas el horario será de 13 a 17.30 horas (contacto 099064603 y laboraotorio@sul.org.uy).

Por temas vinculados a contaduría, los modos de contacto serán vía mail contaduria@sul.org.uy o por el WhatsApp 099 099905.

CONTINÚAN TRABAJANDO

Los técnicos continúan realizando trabajos de campo según la demanda de los productores, en la medida que no contravengan disposiciones oficiales y no representen situaciones de riesgo.

Por consultas los productores de la zona pueden comunicarse con el Ing. Agr. Matías Orihuela al 098 553 221 o al mail morihuela @sul.org.uy, o con el Ing. Agr. José Francisco Ramos al 098 401 692 o al mail jramos@sul.org.uy.